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"Укрзалізниця" виділила 20 вагонів-рефрижераторів для вивезення загиблих росіян

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Київ, Четвер 03 березня 2022 10:26
"Укрзалізниця" виділила 20 вагонів-рефрижераторів для вивезення загиблих росіян Фото: "Укрзалізниця" виділила 20 вагонів для вивезення загиблих росіян (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

"Укрзалізниця" виділила 20 вагонів-рефрижераторів для вивезення росіян, які загинули у війні Росії проти України. Вагони завантажуватимуться на п'яти станціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що Збройним силам України направили 20 вагонів-рефрижераторів для вивезення 200-х російської армії зі станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя.

"Вантажопідйомність одного вагона-рефрижератора 50 тонн, тобто зможемо вивезти 10 тисяч убитих солдатів російської окупаційної армії. Наразі вагони вже перебувають на станціях, чекаючи повного завантаження", - йдеться в повідомленні.

Вагони будуть задіяні виключно для перевезення вбитих окупантів російської армії. Загиблі українські солдати евакуюються силами ЗСУ без застосування рухомого складу "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за тиждень війни загинуло близько 9000 російських військових.

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