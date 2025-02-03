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"Укрзалізниця" використовує свою монополію і скоро стане найдорожчою залізницею Європи, - експерт

Понеділок 03 лютого 2025 14:36
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"Укрзалізниця" використовує свою монополію і скоро стане найдорожчою залізницею Європи, - експерт Фото: "Укрзалізниця" використовує свою монополію і скоро стане найдорожчою залізницею Європи (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Після останнього підвищення цін на залізниці, квитки в Україні є дорожчими ніж навіть у Польщі, Чехії та Швейцарії - країнами, чиїх громадяни зазвичай заможніші за українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника директора Центру Мєрошевського, аналітика-міжнародника Лукаша Адамського.

Як приклад він навів квиток УЗ Перемишль - Львів, який коштує 1008 гривень за 96 кілометрів відстані – в той час, як білет на польську залізницю Вроцлав – Прага, де відстань складає 286 кілометрів, коштує 874 гривень.

"Як так піде і далі, то незабаром Укрзалізниця, використовуючи свою монополію, стане однією з найдорожчих залізниць в Європі", - наголосив Адамський.

Раніше експерти та бізнес-асоціації звинуватили Укрзалізницю у бажанні використати монопольне становище та підвищити тариф на вантажні перевезення на 37%. Як заявили в Американській торговельній палаті (ACC), крім тарифів, УЗ збирається збільшити вартість робіт і послуг, які пов’язані із перевезеннями, а також ставки плати за користування вагонами та контейнерами.

Таке рішення створить значний тиск на економіку України, а додаткові витрати на логістику для бізнесу перевищать 1,4 млрд грн на рік, що суттєво знизить конкурентоспроможність української продукції та обмежить можливості для виходу на експортні ринки. В результаті від цього постраждає та сама Укрзалізниця, адже втратить роботу.

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Укрзалізниця
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