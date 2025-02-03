"Укрзализныця" использует свою монополию и скоро станет самой дорогой железной дорогой Европы, - эксперт

После последнего повышения цен на железной дороге, билеты в Украине дороже чем даже в Польше, Чехии и Швейцарии - странами, чьих граждане обычно богаче украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя директора Центра Мерошевского, аналитика-международника Лукаша Адамского.

В качестве примера он привел билет УЗ Перемышль - Львов, который стоит 1008 гривен за 96 километров расстояния - в то время, как билет на польскую железную дорогу Вроцлав - Прага, где расстояние составляет 286 километров, стоит 874 гривен.

"Если так пойдет и дальше, то вскоре Укрзализныця, используя свою монополию, станет одной из самых дорогих железных дорог в Европе", - подчеркнул Адамский.

Ранее эксперты и бизнес-ассоциации обвинили Укрзализныцю в желании использовать монопольное положение и повысить тариф на грузовые перевозки на 37%. Как заявили в Американской торговой палате (ACC), кроме тарифов, УЗ собирается увеличить стоимость работ и услуг, связанных с перевозками, а также ставки платы за пользование вагонами и контейнерами.

Такое решение создаст значительное давление на экономику Украины, а дополнительные расходы на логистику для бизнеса превысят 1,4 млрд грн в год, что существенно снизит конкурентоспособность украинской продукции и ограничит возможности для выхода на экспортные рынки. В результате от этого пострадает и сама Укрзализныця, ведь потеряет работу.