"Укрзалізниця" відновлюється після кібератаки: до поїзда Київ - Чернівці додали вагони

"Укрзалізниця" тимчасово обмежила онлайн-продаж квитків

Онлайн-продаж квитків "Укрзалізниці" буде недоступним 24 березня. Пасажирам рекомендують купувати квитки у касах, які працюватимуть у посиленому режимі.

Також 24-25 березня у касах активовано продаж міжнародних квитків. Якщо квиток придбати не вдалося, проїзд можна оформити безпосередньо у поїзді.

УЗ просить пасажирів не створювати ажіотаж у касах, якщо подорож запланована після 25 березня.

РБК-Україна раніше писало, що 23 березня "Укрзалізниця" зазнала технічного збою, через який були недоступні онлайн-продаж квитків, сервіси замовлення послуг та довідкова інформація. У компанії запевнили, що збій не вплинув на рух поїздів - вони курсують за графіком.

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