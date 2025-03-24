"Укрзалізниця" відновлюється після кібератаки: до поїзда Київ - Чернівці додали вагони

"Укрзалізниця" продовжує відновлення після масштабної кібератаки, але рух поїздів залишається без змін. Онлайн-продаж квитків наразі недоступний - пасажири можуть придбати квитки лише у касах.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" .

Повернення квитків на рейси 24 березня можливе онлайн, надіславши заявку на електронну пошту УЗ.

Через технічний збій онлайн-продаж квитків залишатиметься недоступним ще протягом дня. Пасажирам рекомендують купувати квитки у касах або звертатися до поїзних бригад для оформлення проїзду на місці.

З метою покращення обслуговування "Укрзалізниця" додала два вагони до поїзда №7/8 Київ - Чернівці. Відправлення з Києва - сьогодні о 20:13, прибуття до Чернівців - о 7:59. У зворотному напрямку поїзд вирушить 25 березня о 19:12 та прибуде до Києва о 7:02.

"Укрзалізниця" тимчасово обмежила онлайн-продаж квитків

Онлайн-продаж квитків "Укрзалізниці" буде недоступним 24 березня. Пасажирам рекомендують купувати квитки у касах, які працюватимуть у посиленому режимі.

Також 24-25 березня у касах активовано продаж міжнародних квитків. Якщо квиток придбати не вдалося, проїзд можна оформити безпосередньо у поїзді.

УЗ просить пасажирів не створювати ажіотаж у касах, якщо подорож запланована після 25 березня.

РБК-Україна раніше писало, що 23 березня "Укрзалізниця" зазнала технічного збою, через який були недоступні онлайн-продаж квитків, сервіси замовлення послуг та довідкова інформація. У компанії запевнили, що збій не вплинув на рух поїздів - вони курсують за графіком.

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