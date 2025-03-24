"Укрзализныця" восстанавливается после кибератаки: к поезду Киев - Черновцы добавили вагоны

"Укрзализныця" продолжает восстановление после масштабной кибератаки, но движение поездов остается без изменений. Онлайн-продажа билетов пока недоступна - пассажиры могут приобрести билеты только в кассах.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" .

Возврат билетов на рейсы 24 марта возможен онлайн, отправив заявку на электронную почту УЗ.

Из-за технического сбоя онлайн-продажа билетов будет оставаться недоступной еще в течение дня. Пассажирам рекомендуют покупать билеты в кассах или обращаться к поездным бригадам для оформления проезда на месте.

С целью улучшения обслуживания "Укрзализныця" добавила два вагона к поезду №7/8 Киев - Черновцы. Отправление из Киева - сегодня в 20:13, прибытие в Черновцы - в 7:59. В обратном направлении поезд отправится 25 марта в 19:12 и прибудет в Киев в 7:02.

"Укрзализныця" временно ограничила онлайн-продажу билетов

Онлайн-продажа билетов "Укрзализныци" будет недоступна 24 марта. Пассажирам рекомендуют покупать билеты в кассах, которые будут работать в усиленном режиме.

Также 24-25 марта в кассах активирована продажа международных билетов. Если билет приобрести не удалось, проезд можно оформить непосредственно в поезде.

УЗ просит пассажиров не создавать ажиотаж в кассах, если путешествие запланировано после 25 марта.

РБК-Украина ранее писало, что 23 марта "Укрзализныця" потерпела технический сбой, из-за которого были недоступны онлайн-продажа билетов, сервисы заказа услуг и справочная информация. В компании заверили, что сбой не повлиял на движение поездов - они курсируют по графику.

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