"Укрзалізниця" відновила транзит українського зерна через Польщу, - ЗМІ

АТ "Укрзалізниця" відновило транзит української сільськогосподарської продукції на експорт через територію Польщі, який був припинений 15 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс Україна .

"Укрзалізниця" відновлює експортні транзитні перевезення українських сільськогосподарських вантажів залізничним транспортом через територію Польщі. Відповідне повідомлення про скасування обмежень на зазначені перевезення компанія отримала від польського перевізника PKP Cargo 21 квітня 2023 року", - повідомили виданню в пресслужбі УЗ.

Наразі перевезення зерна і іншого продовольства дозволено для наземного транзиту та транзиту до портів в Гданську, Гдині, Свіноуйсьце та Шецині.

"Дзеркальні обмежувальні конвенції щодо транзиту низки вантажів у напрямку Польщі, запроваджені УЗ із 17 квітня після звернення польських залізничних операторів PKP Cargo і PKP LHS, також буде скасовано незабаром", - пише видання.