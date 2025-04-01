"Укрзалізниця" відновила інтеграцію з Армія+: як військові можуть купувати квитки

"Укрзалізниця" відновила інтеграцію з "Армія+" для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Як розповіли в "УЗ", вдалось відновити моніторинг і автовикуп квитків у застосунку та на сайті. Також повернулася верифікація через "Дія.Підпис" для найбільш ажіотажних міжнародних рейсів.
"Загалом "Укрзалізниця" вже відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів: вже незабаром повернеться портал замовлення додаткових послуг і програма лояльності. Також триває робота над поновленням відображення у застосунку квитків, які зникли з акаунту внаслідок кібератаки", - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що вантажні сервіси "Укрзалізниця" планує відновити у першій декаді квітня. Наразі всі необхідні документи на перевезення вантажів оформлюються у паперовому вигляді.
Нещодавно "Укрзалізниця" зазнала масштабної хакерської атаки, яка призвела до проблем з онлайн-продажем квитків, сервісами замовлення послуг та довідковою інформацією.
Відновити деякі функції компанія змогла 27 березня, і робота над цим тривала майже 90 годин.
Попри успіхи система все може зазнавати тимчасових технічних перебоїв через пікові навантаження. Пасажирів просять користуватися онлайн-сервісами лише за нагальної потреби.
Також голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський розповів, що система "Укрзалізниці" не зберігає особисті дані пасажирів та інформацію про військові вантажі.
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