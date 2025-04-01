"Укрзализныця" возобновила интеграцию с Армия+: как военные могут покупать билеты

Как рассказали в "УЗ", удалось восстановить мониторинг и автовыкуп билетов в приложении и на сайте. Также вернулась верификация через "Дія.Підпис" для наиболее ажиотажных международных рейсов.

"В целом "Укрзалізниця" уже восстановила более 90% пассажирских онлайн-сервисов: уже вскоре вернется портал заказа дополнительных услуг и программа лояльности. Также продолжается работа над восстановлением отображения в приложении билетов, которые исчезли из аккаунта в результате кибератаки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что грузовые сервисы "Укрзализныця" планирует восстановить в первой декаде апреля. Сейчас все необходимые документы на перевозку грузов оформляются в бумажном виде.

Кибератака на "Укрзализныцю"

Недавно "Укрзализныця" подверглась масштабной хакерской атаке, которая привела к проблемам с онлайн-продажей билетов, сервисами заказа услуг и справочной информацией.

Восстановить некоторые функции компания смогла 27 марта, и работа над этим продолжалась почти 90 часов.

Несмотря на успехи система все может испытывать временные технические перебои из-за пиковых нагрузок. Пассажиров просят пользоваться онлайн-сервисами только по необходимости.