"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди за графіком-2025: куди вони прямуватимуть

Сьогодні, 26 листопада, "Укрзалізниця" офіційно розпочала продаж квитків на більшість поїздів, які курсуватимуть за новим графіком руху 2025 року.

У рамках оновлення маршрути стали ще зручнішими, а до розкладу додали нові поїзди. Вже з 15 грудня пасажири зможуть подорожувати новим поїздом №83/84 сполученням Київ - Солотвино.

Крім того, з 27 листопада відкриється продаж квитків на рейси, які стартують із 16 грудня:

№145/146 Харків - Чернівці

№33/34 Кривий Ріг - Ясіня

№125/126 – 129/130 Кременчук, Полтава - Ужгород

№61/62 Дніпро - Рахів

Як придбати квитки

Укрзалізниця пропонує кілька зручних способів для купівлі квитків:

через мобільний застосунок "Укрзалізниці";

на офіційному сайті компанії;

у касах залізничних вокзалів.

Міжнародні рейси та додаткові маршрути

Для тих, хто планує подорожі за кордон, продаж квитків на поїзд №9/10 Київ - Будапешт, а також на додаткові рейси за маршрутом Варшава - Рава-Руська - Львів - Чернівці відкриється пізніше. Компанія обіцяє повідомити про це окремо, тож пасажирам радять слідкувати за оновленнями.