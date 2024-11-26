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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди за графіком-2025: куди вони прямуватимуть

Україна, Вівторок 26 листопада 2024 13:30
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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди за графіком-2025: куди вони прямуватимуть Фото: квитки на нові поїзди вже у продажу (facebook.com.Ukrzaliznytsia)
Автор: Владислава Ткаченко

"Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на поїзди за новим графіком руху 2025 року. Оновлені маршрути та нові рейси зроблять подорожі зручнішими як усередині країни, так і за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Сьогодні, 26 листопада, "Укрзалізниця" офіційно розпочала продаж квитків на більшість поїздів, які курсуватимуть за новим графіком руху 2025 року.

У рамках оновлення маршрути стали ще зручнішими, а до розкладу додали нові поїзди. Вже з 15 грудня пасажири зможуть подорожувати новим поїздом №83/84 сполученням Київ - Солотвино.

Крім того, з 27 листопада відкриється продаж квитків на рейси, які стартують із 16 грудня:

  • №145/146 Харків - Чернівці
  • №33/34 Кривий Ріг - Ясіня
  • №125/126 – 129/130 Кременчук, Полтава - Ужгород
  • №61/62 Дніпро - Рахів

Як придбати квитки

Укрзалізниця пропонує кілька зручних способів для купівлі квитків:

  • через мобільний застосунок "Укрзалізниці";
  • на офіційному сайті компанії;
  • у касах залізничних вокзалів.

Міжнародні рейси та додаткові маршрути

Для тих, хто планує подорожі за кордон, продаж квитків на поїзд №9/10 Київ - Будапешт, а також на додаткові рейси за маршрутом Варшава - Рава-Руська - Львів - Чернівці відкриється пізніше. Компанія обіцяє повідомити про це окремо, тож пасажирам радять слідкувати за оновленнями.

Нагадаємо,що з 15 грудня "Укрзалізниця" у співпраці зі словацькими залізничниками запускає новий міжнародний маршрут, який з'єднає Київ із Братиславою через станцію Чоп.

Крім того, з 15 грудня стартує пряме щоденне сполучення Київ - Будапешт. На ньому курсуватиме новий поїзд №9/10.

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