"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди за графіком-2025: куди вони прямуватимуть
"Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на поїзди за новим графіком руху 2025 року. Оновлені маршрути та нові рейси зроблять подорожі зручнішими як усередині країни, так і за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Сьогодні, 26 листопада, "Укрзалізниця" офіційно розпочала продаж квитків на більшість поїздів, які курсуватимуть за новим графіком руху 2025 року.
У рамках оновлення маршрути стали ще зручнішими, а до розкладу додали нові поїзди. Вже з 15 грудня пасажири зможуть подорожувати новим поїздом №83/84 сполученням Київ - Солотвино.
Крім того, з 27 листопада відкриється продаж квитків на рейси, які стартують із 16 грудня:
- №145/146 Харків - Чернівці
- №33/34 Кривий Ріг - Ясіня
- №125/126 – 129/130 Кременчук, Полтава - Ужгород
- №61/62 Дніпро - Рахів
Як придбати квитки
Укрзалізниця пропонує кілька зручних способів для купівлі квитків:
- через мобільний застосунок "Укрзалізниці";
- на офіційному сайті компанії;
- у касах залізничних вокзалів.
Міжнародні рейси та додаткові маршрути
Для тих, хто планує подорожі за кордон, продаж квитків на поїзд №9/10 Київ - Будапешт, а також на додаткові рейси за маршрутом Варшава - Рава-Руська - Львів - Чернівці відкриється пізніше. Компанія обіцяє повідомити про це окремо, тож пасажирам радять слідкувати за оновленнями.