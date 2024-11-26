ua en ru
Вт, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда за графиком-2025: куда они будут следовать

Украина, Вторник 26 ноября 2024 13:30
UA EN RU
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда за графиком-2025: куда они будут следовать Фото: билеты на новые поезда уже в продаже (facebook.com.Ukrzaliznytsia)
Автор: Владислава Ткаченко

"Укрзализныця" начала продажу билетов на поезда по новому графику движения 2025 года. Обновленные маршруты и новые рейсы сделают путешествия более удобными как внутри страны, так и за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Сегодня, 26 ноября, "Укрзализныця" официально открыла продажу билетов на большинство поездов, которые будут курсировать по новому графику движения 2025 года.

В рамках обновления маршруты стали еще удобнее, а в расписание добавлены новые поезда. Уже с 15 декабря пассажиры смогут путешествовать новым поездом №83/84 маршрутом Киев - Солотвино.

Кроме того, с 27 ноября откроется продажа билетов на рейсы, которые начнут курсировать с 16 декабря:

  • №145/146 Харьков - Черновцы
  • №33/34 Кривой Рог - Ясиня
  • №125/126 – 129/130 Кременчуг, Полтава - Ужгород
  • №61/62 Днепр - Рахов

Как приобрести билеты

Укрзалізниця предлагает несколько удобных способов покупки билетов:

  • через мобильное приложение "Укрзализныци";
  • на официальном сайте компании;
  • в кассах железнодорожных вокзалов.

Международные рейсы и дополнительные маршруты

Для тех, кто планирует поездки за границу, продажа билетов на поезд №9/10 Киев - Будапешт, а также на дополнительные рейсы по маршруту Варшава - Рава-Русская - Львов - Черновцы откроется позже. Компания обещает сообщить об этом дополнительно, поэтому пассажирам рекомендуют следить за обновлениями.

Напомним,что с 15 декабря "Укрзализныця" в сотрудничестве со словацкими железнодорожниками запускает новый международный маршрут, который соединит Киев с Братиславой через станцию Чоп.

Кроме того, с 15 декабря стартует прямое ежедневное сообщение Киев - Будапешт. На нем будет курсировать новый поезд №9/10.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезда
NEWS
За сутки россияне потеряли на фронте 1480 солдат и 6 танков, - Генштаб
За сутки россияне потеряли на фронте 1480 солдат и 6 танков, - Генштаб
DAILY
Снайперы "Удав" и "Физрук": Нет особых эмоций, когда убиваем врага. Это – работа
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Снайперы "Удав" и "Физрук": Нет особых эмоций, когда убиваем врага. Это – работа