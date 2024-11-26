"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда за графиком-2025: куда они будут следовать

"Укрзализныця" начала продажу билетов на поезда по новому графику движения 2025 года. Обновленные маршруты и новые рейсы сделают путешествия более удобными как внутри страны, так и за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Сегодня, 26 ноября, "Укрзализныця" официально открыла продажу билетов на большинство поездов, которые будут курсировать по новому графику движения 2025 года.

В рамках обновления маршруты стали еще удобнее, а в расписание добавлены новые поезда. Уже с 15 декабря пассажиры смогут путешествовать новым поездом №83/84 маршрутом Киев - Солотвино.

Кроме того, с 27 ноября откроется продажа билетов на рейсы, которые начнут курсировать с 16 декабря:

№145/146 Харьков - Черновцы

№33/34 Кривой Рог - Ясиня

№125/126 – 129/130 Кременчуг, Полтава - Ужгород

№61/62 Днепр - Рахов

Как приобрести билеты

Укрзалізниця предлагает несколько удобных способов покупки билетов:

через мобильное приложение "Укрзализныци";

на официальном сайте компании;

в кассах железнодорожных вокзалов.

Международные рейсы и дополнительные маршруты

Для тех, кто планирует поездки за границу, продажа билетов на поезд №9/10 Киев - Будапешт, а также на дополнительные рейсы по маршруту Варшава - Рава-Русская - Львов - Черновцы откроется позже. Компания обещает сообщить об этом дополнительно, поэтому пассажирам рекомендуют следить за обновлениями.