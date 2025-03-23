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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків у касах на всі міжнародні рейси через збій

Фото: Збій в системі Укрзалізниці (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Технічний збій стався в "Укрзалізниці" зранку 23 березня. Продаж квитків на всі міжнародні рейси тимчасово відкрито в касах вокзалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Офіційні онлайн-сервіси "Укрзалізниці" досі недоступні, тому компанія посилила роботу кас і надає можливість начальникам поїздів оформлювати проїзд на борту в найбільш термінових випадках.

Тимчасово продаж квитків на міжнародні рейси, які відправляються 23 та 24 березня, буде відкрито в усіх міжнародних касах вокзалів з 10:00 до моменту відновлення онлайн-сервісів.

Про подальші зміни "Укрзалізниця" обіцяє повідомляти на офіційних ресурсах.

Нагадаємо, що у повідомленні "Укрзалізниці" зазначено, що через технічний збій в IT-системі не працюють онлайн-сервіси. Зокрема, тимчасово недоступні продаж квитків через додаток і сайт, а також онлайн-сервіси для замовлення послуг і довідкові послуги.

В "Укрзалізниці" пояснювали, як встигнути придбати квитки на поїзд.

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Укрзалізниця