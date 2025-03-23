"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків у касах на всі міжнародні рейси через збій

Нагадаємо, що у повідомленні "Укрзалізниці" зазначено, що через технічний збій в IT-системі не працюють онлайн-сервіси. Зокрема, тимчасово недоступні продаж квитків через додаток і сайт, а також онлайн-сервіси для замовлення послуг і довідкові послуги.

В "Укрзалізниці" пояснювали, як встигнути придбати квитки на поїзд.

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