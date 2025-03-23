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"Укрзализныця" открыла продажу билетов в кассах на все международные рейсы из-за сбоя

Фото: Сбой в системе Укрзализныци (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Технический сбой произошел в "Укрзализныце" утром 23 марта. Продажа билетов на все международные рейсы временно открыта в кассах вокзалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Официальные онлайн-сервисы "Укрзализныци" до сих пор недоступны, поэтому компания усилила работу касс и предоставляет возможность начальникам поездов оформлять проезд на борту в самых срочных случаях.

Временно продажа билетов на международные рейсы, которые отправляются 23 и 24 марта, будет открыта во всех международных кассах вокзалов с 10:00 до момента восстановления онлайн-сервисов.

О дальнейших изменениях "Укрзализныця" обещает сообщать на официальных ресурсах.

Напомним, что в сообщении "Укрзализныци" указано, что из-за технического сбоя в IT-системе не работают онлайн-сервисы. В частности, временно недоступны продажа билетов через приложение и сайт, а также онлайн-сервисы для заказа услуг и справочные услуги.

В "Укрзализныце" объясняли, как успеть приобрести билеты на поезд.

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Укрзализныця