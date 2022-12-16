"Укрзалізниця" уточнила рух потягів: оновлено час затримки
"Укрзалізниця" повідомила, що надвечір через наслідки знеструмлення на понад 30 хвилин спізнюються 22 потяги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці"
Серед потягів, що запізнюються, такі:
- №93/94 Хелм - Харків +7 год 41 хв;
- №725/726 Харків - Київ +7 год 09 хв;
- №3/4 Ужгород - Запоріжжя +5 год 39 хв;
- №31/32 Перемишль - Запоріжжя +5 год 18 хв;
- №749/750 Ужгород - Київ +4 год 55 хв;
- №32519/32520 Відень - Київ +4 год 55 хв;
- №233/234 Покровськ - Львів +4 год 13 хв;
- №131/132 Дніпро - Львів +3 год 31 хв;
- №731/732 Київ - Дніпро +2 год 14 хв;
- №91/92 Харків - Одеса +2 год 12 хв;
- №41/42 Дніпро - Трускавець +1 год 56 хв;
- №89/90 Перемишль - Київ +1 год 46 хв;
- №3/4 Ужгород - Запоріжжя +1 год 40 хв;
- №191/192 Краматорськ - Одеса +1 год 13 хв;
- №45/46 Харків - Ужгород +1 год 06 хв;
- №85/86 Запоріжжя - Львів +1 год 01 хв;
- №723/724 Харків - Київ +57 хв;
- №749/750 Київ - Ужгород +47 хв;
- №773/774 Шостка - Київ +46 хв;
- №119/120 Запоріжжя - Львів +34 хв.
Поїзд №90/89 також везе 250 додаткових пасажирів з поїзда Прага - Перемишль, який прийшов із спізненням на 4 години до Польщі через проблеми з локомотивом.
Пасажири чотирьох поїздів Інтерсіті+ краматорського, дніпровського та харківського напрямків наразі продовжують подорож у теплих вагонах далекого сполучення під надійним резервним тепловозом. Завтрашні рейси потягів №732 Київ - Дніпро та №712 Київ - Краматорськ також заплановано виконати спальними вагонами.
Скасованими на завтра, 17 грудня, за повідомленнями УЗ, залишаються тільки окремі приміські рейси у Черкаській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Решта потягів приміського сполучення поновлюється після ремонту електромереж і виїжджатиме по Україні за розкладом - подекуди під тепловозом.
"Пасажирам, які прибуватимуть після настання комендантської години, гарантуємо тепло "Фортеці незламності" на вокзалі, смачний чай, усі необхідні пересадки на найближчі рейси, а також автобусні трансфери Києвом", - йдеться у повідомленні УЗ.
Сьогодні, 16 грудня, РБК-Україна повідомляло, що після масованих ракетних обстрілів затримується рух 28 потягів.
Сьогодні о першій половині дня РБК-Україна повідомляло, що через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України 20 рейсів "Укрзалізниці" йдуть із затримками.
Нагадаємо, в Україні внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку Російської Федерації 16 грудня виникли перебої з енергопостачанням. У деяких областях інформують про відключення. Як повідомили в УЗ, внаслідок атаки на інфраструктуру країни кілька ділянок залізниці у чотирьох областях знеструмлено.
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