"Укрзалізниця" в тестовому режимі повернула до Одеси "Інтерсіті"

"Квитки на Одесу вже у застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та касах вокзалів", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, поїзд №761/762 Київ - Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:50.

Крім цього, на великодній вікенд "Укрзалізниця" збільшує пропозицію місць із Києва до Львова, адже замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Skoda. Також будуть призначені додаткові рейси поїзда №777 Київ - Львів на 4 та 5 травня.