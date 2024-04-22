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"Укрзалізниця" в тестовому режимі повернула до Одеси "Інтерсіті"

Фото: поїзди "Інтерсіті" почнуть ходить до Одеси на початку травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укрзалізниця" в тестовому режимі повернула до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті+, який почне ходити напередодні Великодня, 5 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

"Квитки на Одесу вже у застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та касах вокзалів", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, поїзд №761/762 Київ - Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:50.

Крім цього, на великодній вікенд "Укрзалізниця" збільшує пропозицію місць із Києва до Львова, адже замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Skoda. Також будуть призначені додаткові рейси поїзда №777 Київ - Львів на 4 та 5 травня.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу у застосунку "Дія".

Водночас моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ - Відень. Однак користувачі можуть отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.

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УкрзалізницяОдеса