Затримки і перехід на теплотягу: як курсують потяги через блекаут у Дніпрі та Запоріжжі

У Дніпрі та Запоріжжі зафіксовано перебої в русі приміських і пасажирських поїздів через проблеми з електропостачанням. Залізничники оперативно змінюють формат роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.
З міркувань безпеки та через відсутність напруги в мережі маємо незаплановані зупинки приміських поїздів, рух яких проходить через Дніпропетровщину.
Обмеження торкнулися маршрутів "Запоріжжя - Синельникове", "Чаплине - Синельникове", "Дніпро - Чаплине", а також напрямку "П'ятихатки - Дніпро".
Відновлення руху відбуватиметься в міру стабілізації ситуації з електропостачанням.
Пасажирам рекомендують уважно слухати оголошення на місцях, дотримуватися інструкцій залізничників і не нехтувати правилами безпеки.
В "Укрзалізниці" повідомили про оперативне реагування на масштабні знеструмлення в Дніпропетровській і Запорізькій областях. Усі поїзди в регіоні переведені на резервну теплотягу.
Засоби сигналізації та зв'язку функціонують від альтернативних джерел живлення, вокзали забезпечені електроенергією за допомогою генераторів.
У пунктах незламності доступні гарячий чай, зарядні станції та стабільний зв'язок через Starlink.
З використанням резервних тепловозів відправляються поїзди з контрольованими затримками:
734 Київ - Дніпро,
37 Запоріжжя - Київ,
119 Дніпро - Холм,
79 Дніпро - Львів.
Також повідомляється, що рух поїздів Dnipro City Express завтра буде організовано під теплотягою. Робота залізничного сполучення триває в умовах обмежень.
Нагадуємо, що продаж квитків на окремі залізничні рейси "Укрзалізниці" з відправленням після 21 січня призупинено через перегляд розкладу. Причиною стали складнощі в організації руху на фастівському напрямку після нещодавнього удару, а також необхідність змінити маршрути з міркувань безпеки.
Зазначимо, що різке підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" без впровадження комплексної реформи та зрозумілих принципів формування цін створює ризики для стабільної роботи українських промислових підприємств і може обернутися їхнім масовим закриттям.