"Укрзалізниця" створила компанію для роботи на європейському ринку

"Укрзалізниця" зареєструвала залізничного оператора для роботи на європейському ринку. Європейський оператор матиме назву Ukrainian Railways Cargo Poland і здійснюватиме перевезення Україною та європейськими країнами.

Планується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи займатиметься наступним:

надання комплексної послуги вантажоперевезень,

координація роботи з європейськими операторами, вантажовласниками, прикордонними переходами,

контроль рухомого складу товариства за кордоном.

"Інтегруємо систему вантажних залізничних перевезень України в європейський простір та починаємо розбудову повноцінного оператора вантажних перевезень на території країн Євросоюзу", - зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Торгівля з Європою

До початку російського вторгнення в Україну основними шляхами експорту та імпорту України були морські порти в Чорному морі

У 2022 році після російського вторгнення та блокування морських портів України більшість експортних потоків були направлені через країни ЄС. Понад 60% експорту припало на країни ЄС, хоча рана ця частка ледве перевищувала 40%.

Для підтримки експорту України Єврокомісія організувала програму "Шляхи солідарності".

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вирішив надати "Укрзалізниці" кредит у розмірі 200 млн євро на модернізацію залізничного сполучення країни з Європейським Союзом на заході.