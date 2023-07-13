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"Укрзализныця" создала компанию для работы на европейском рынке

Новина українською →
Украина, Четверг 13 июля 2023 15:42
"Укрзализныця" создала компанию для работы на европейском рынке Фото: "Укрзализныця" создала оператора в Европе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укрзализныця" зарегистрировала железнодорожного оператора для работы на европейском рынке. Европейский оператор будет называться Ukrainian Railways Cargo Poland и будет осуществлять перевозку по Украине и европейским странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины .

Планируется, что Ukrainian Railways Cargo Poland на первом этапе работы будет заниматься следующим:

  • предоставление комплексной услуги грузоперевозок,
  • координация работы с европейскими операторами, грузовладельцами, пограничными переходами,
  • контроль подвижного состава общества за границей.

"Интегрируем систему грузовых железнодорожных перевозок Украины в европейское пространство и начинаем развитие полноценного оператора грузовых перевозок на территории стран Евросоюза", - отметил глава правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

Торговля с Европой

До начала российского вторжения в Украину основными путями экспорта и импорта Украины были морские порты в Черном море

В 2022 году после российского вторжения и блокирования морских портов Украины большинство экспортных потоков было направлено через страны ЕС. Более 60% экспорта пришлось на страны ЕС, хотя рана эта доля едва превышала 40%.

Для поддержки экспорта Украины Еврокомиссия организовала программу "Пути солидарности".

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил предоставить "Укрзализныце" кредит в размере 200 млн евро на модернизацию железнодорожного сообщения страны с Европейским Союзом на западе.

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Укрзализныця
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