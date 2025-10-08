ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів

Україна , Середа 08 жовтня 2025 00:57
UA EN RU
"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів Фото: "Укрзалізниця" скасувала низку потягів з міркувань безпеки (Facebook Ukrzaliznytsia)
Автор: Марина Балабан

У зв’язку ворожим обстрілом Полтавщини у ніч на 7 жовтня "Укрзалізниця" оголосила зміни у русі приміських поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниця: приміські поїзди".

Згідно із повідомленням, для забезпечення руху низка приміських поїздів курсуватимуть з резервними тепловозами і відповідно можливі затримки.

Так, 8 жовтня тимчасово не курсуватимуть:

  • №6572/6654 Полтава-Південна - Берестин - Орілька ﻿;
  • №6655/6577 Орілька - Берестин - Полтава-Південна;
  • ﻿﻿№6356 сполученням Полтава-Південна - Огульці ﻿;
  • №6353 Огульці - Полтава-Південна;
  • №6903 Ніжин - Київ-Волинський.

"Працюємо над повноцінним відновленням курсування приміській рейсів в регіоні, про оновлення повідомлятимемо максимально оперативно", - запевняють в компанії.

Затримки та скасування поїздів через обстріли

У понеділок, 6 жовтня, "Укрзалізниця" скасувала низку приміських потягів у Сумській області через масштабний обстріл, ворог умисно атакував безпілотниками пасажирський потяг Шостка-Київ.

Також "Укрзалізниця" вже скасувала низку приміських потягів 4 та 5 жовтня у регіоні.

Зокрема, 5 жовтня "Укрзалізниця" повідомила про затримки поїздів через підвищену небезпеку на Львівщині. Частина приміських рейсів Стрийського напрямку рухалось із відставанням до 30 хвилин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Потяги
Новини
Зеленський і Навроцький можуть зустрітися найближчими тижнями, - посол Боднар
Зеленський і Навроцький можуть зустрітися найближчими тижнями, - посол Боднар
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи