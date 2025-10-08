"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів

У зв’язку ворожим обстрілом Полтавщини у ніч на 7 жовтня "Укрзалізниця" оголосила зміни у русі приміських поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниця: приміські поїзди".

Згідно із повідомленням, для забезпечення руху низка приміських поїздів курсуватимуть з резервними тепловозами і відповідно можливі затримки. Так, 8 жовтня тимчасово не курсуватимуть: №6572/6654 Полтава-Південна - Берестин - Орілька ﻿;

№6655/6577 Орілька - Берестин - Полтава-Південна;

﻿﻿№6356 сполученням Полтава-Південна - Огульці ﻿;

№6353 Огульці - Полтава-Південна;

№6903 Ніжин - Київ-Волинський. "Працюємо над повноцінним відновленням курсування приміській рейсів в регіоні, про оновлення повідомлятимемо максимально оперативно", - запевняють в компанії.