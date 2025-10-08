"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів
У зв’язку ворожим обстрілом Полтавщини у ніч на 7 жовтня "Укрзалізниця" оголосила зміни у русі приміських поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниця: приміські поїзди".
Згідно із повідомленням, для забезпечення руху низка приміських поїздів курсуватимуть з резервними тепловозами і відповідно можливі затримки.
Так, 8 жовтня тимчасово не курсуватимуть:
- №6572/6654 Полтава-Південна - Берестин - Орілька ;
- №6655/6577 Орілька - Берестин - Полтава-Південна;
- №6356 сполученням Полтава-Південна - Огульці ;
- №6353 Огульці - Полтава-Південна;
- №6903 Ніжин - Київ-Волинський.
"Працюємо над повноцінним відновленням курсування приміській рейсів в регіоні, про оновлення повідомлятимемо максимально оперативно", - запевняють в компанії.
Затримки та скасування поїздів через обстріли
У понеділок, 6 жовтня, "Укрзалізниця" скасувала низку приміських потягів у Сумській області через масштабний обстріл, ворог умисно атакував безпілотниками пасажирський потяг Шостка-Київ.
Також "Укрзалізниця" вже скасувала низку приміських потягів 4 та 5 жовтня у регіоні.
Зокрема, 5 жовтня "Укрзалізниця" повідомила про затримки поїздів через підвищену небезпеку на Львівщині. Частина приміських рейсів Стрийського напрямку рухалось із відставанням до 30 хвилин.