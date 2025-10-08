"Укрзализныця" отменила ряд поездов из-за ситуации с безопасностью: список рейсов
В связи вражеским обстрелом Полтавщины в ночь на 7 октября "Укрзализныця" объявила изменения в движении пригородных поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал"Укрзализныця: пригородные поезда".
Согласно сообщению, для обеспечения движения ряд пригородных поездов будут курсировать с резервными тепловозами и соответственно возможны задержки.
Так, 8 октября временно не будут курсировать:
- №6572/6654 Полтава-Южная - Берестин - Орелька;
- №6655/6577 Орелька - Берестин - Полтава-Южная;
- №6356 сообщением Полтава-Южная - Огульцы;
- №6353 Огульцы - Полтава-Южная;
- №6903 Нежин - Киев-Волынский; №6903 Нежин - Киев-Волынский.
"Работаем над полноценным восстановлением курсирования пригородных рейсов в регионе, об обновлениях будем сообщать максимально оперативно", - уверяют в компании.
Задержки и отмены поездов из-за обстрелов
В понедельник, 6 октября, "Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов в Сумской области из-за масштабного обстрела, враг умышленно атаковал беспилотниками пассажирский поезд Шостка-Киев.
Также "Укрзализныця" уже отменила ряд пригородных поездов 4 и 5 октября в регионе.
В частности, 5 октября "Укрзализныця" сообщила о задержках поездов из-за повышенной опасности на Львовщине. Часть пригородных рейсов Стрыйского направления двигалось с отставанием до 30 минут.