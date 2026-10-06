"Укрзалізниця" скасовує низку поїздів з 20 жовтня: які є альтернативи

Як зазначається, курсування поїздів припиняється у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, що призвело до значного зниження пасажиропотоку.

Зокрема, скасовують такі рейси:

№ 79/80 "Січеслав" сполученням Дніпро - Львів;

№ 31/32 сполученням Запоріжжя - Перемишль.

Альтернативні маршрути для пасажирів

Для скасованого поїзда № 79/80 "Січеслав" доступна низка альтернативних рейсів до Львова: № 39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 та 127/128.

Для пасажирів маршруту № 31/32 Запоріжжя - Перемишль є можливість спланувати поїздку з пересадкою у Львові або Києві.