"Укрзалізниця" скасовує низку поїздів з 20 жовтня: які є альтернативи

"Укрзалізниця" анонсувала скасування кількох поїздів у західному напрямку з 20 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Threads.
Як зазначається, курсування поїздів припиняється у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, що призвело до значного зниження пасажиропотоку.
Зокрема, скасовують такі рейси:
№ 79/80 "Січеслав" сполученням Дніпро - Львів;
№ 31/32 сполученням Запоріжжя - Перемишль.
Для скасованого поїзда № 79/80 "Січеслав" доступна низка альтернативних рейсів до Львова: № 39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 та 127/128.
Для пасажирів маршруту № 31/32 Запоріжжя - Перемишль є можливість спланувати поїздку з пересадкою у Львові або Києві.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" змінила рух поїздів на Сумщині через безпекову ситуацію.
Прямого залізничного сполучення безпосередньо до Сум наразі немає, тому пасажирам пропонують маршрут за схемою "поїзд + автобус". Рейси курсують щодня, причому окремо доплачувати за автобус не потрібно - його вартість уже включена в єдиний квиток.