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"Укрзалізниця" скасовує низку поїздів з 20 жовтня: які є альтернативи

11:18 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: УЗ скасовує кілька поїздів з Дніпра та Запоріжжя (колаж РБК-Україна)

"Укрзалізниця" анонсувала скасування кількох поїздів у західному напрямку з 20 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Threads.

Як зазначається, курсування поїздів припиняється у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, що призвело до значного зниження пасажиропотоку.

Зокрема, скасовують такі рейси:

№ 79/80 "Січеслав" сполученням Дніпро - Львів;

№ 31/32 сполученням Запоріжжя - Перемишль.

Альтернативні маршрути для пасажирів

Для скасованого поїзда № 79/80 "Січеслав" доступна низка альтернативних рейсів до Львова: № 39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 та 127/128.

Для пасажирів маршруту № 31/32 Запоріжжя - Перемишль є можливість спланувати поїздку з пересадкою у Львові або Києві.

Фото: УЗ анонсувала скасування поїздів (скріншот)

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" змінила рух поїздів на Сумщині через безпекову ситуацію.

Прямого залізничного сполучення безпосередньо до Сум наразі немає, тому пасажирам пропонують маршрут за схемою "поїзд + автобус". Рейси курсують щодня, причому окремо доплачувати за автобус не потрібно - його вартість уже включена в єдиний квиток.

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