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"Укрзализныця" отменяет несколько поездов с 20 октября: какие альтернативы

11:18 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: УЗ отменяет несколько поездов из Днепра и Запорожья (коллаж РБК-Украина)

"Укрзализныця" анонсировала отмену нескольких поездов в западном направлении с 20 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Threads.

Как отмечается, курсирование поездов прекращается в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, что привело к значительному снижению пассажиропотока.

В частности, отменяют следующие рейсы:

№ 79/80 "Сичеслав" сообщением Днепр - Львов;

№ 31/32 сообщением Запорожье - Перемышль.

Альтернативные маршруты для пассажиров

Для отмененного поезда № 79/80 "Сичеслав" доступен ряд альтернативных рейсов во Львов: № 39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 и 127/128.

Для пассажиров маршрута № 31/32 Запорожье - Перемышль есть возможность спланировать поездку с пересадкой во Львове или Киеве.

Фото: УЗ анонсировала отмену поездов (скриншот)

Напомним, ранее "Укрзализныця" изменила движение поездов на Сумщине из-за ситуации с безопасностью.

Прямого железнодорожного сообщения непосредственно в Сумы пока нет, поэтому пассажирам предлагают маршрут по схеме "поезд + автобус". Рейсы курсируют каждый день, причем отдельно доплачивать за автобус не нужно - его стоимость уже включена в единый билет.

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УкрзализныцяДнепрЗапорожье