"Укрзализныця" отменяет несколько поездов с 20 октября: какие альтернативы

Как отмечается, курсирование поездов прекращается в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, что привело к значительному снижению пассажиропотока.

В частности, отменяют следующие рейсы:

№ 79/80 "Сичеслав" сообщением Днепр - Львов;

№ 31/32 сообщением Запорожье - Перемышль.

Альтернативные маршруты для пассажиров

Для отмененного поезда № 79/80 "Сичеслав" доступен ряд альтернативных рейсов во Львов: № 39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 и 127/128.

Для пассажиров маршрута № 31/32 Запорожье - Перемышль есть возможность спланировать поездку с пересадкой во Львове или Киеве.