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"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 29 жовтня

Фото: "Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 29 жовтня (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний потяг на 29 жовтня - з Покровська до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт перевізника.

Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Проїзд у ньому безкоштовний.

В "Укрзалізниці" зазначають, час відправлення може змінюватися, а також потяги можуть запізнюватися через обстріли в певних регіонах, тому варто стежити за інформацією на сайті.

Нагадаємо, Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни постійно обстрілюють Донеччину, вбиваючи та травмуючи громадян, знищуючи цивільну інфраструктуру населених пунктів області.

А у Львівській області на зиму планують відкрити понад 400 пунктів обігріву. Вони зможуть одночасно прийняти 70 тисяч людей.

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