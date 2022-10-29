"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 29 жовтня

"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний потяг на 29 жовтня - з Покровська до Львова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт перевізника.
Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Проїзд у ньому безкоштовний.
В "Укрзалізниці" зазначають, час відправлення може змінюватися, а також потяги можуть запізнюватися через обстріли в певних регіонах, тому варто стежити за інформацією на сайті.
Нагадаємо, Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни постійно обстрілюють Донеччину, вбиваючи та травмуючи громадян, знищуючи цивільну інфраструктуру населених пунктів області.
А у Львівській області на зиму планують відкрити понад 400 пунктів обігріву. Вони зможуть одночасно прийняти 70 тисяч людей.