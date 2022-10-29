"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 29 октября

"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 29 октября - из Покровска во Львов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт перевозчика.
Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск - Днепр - Львов. Проезд в нем бесплатный.
В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления может меняться, а также поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах, поэтому стоит следить за информацией на сайте.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне постоянно обстреливают Донецкую область, убивая и травмируя граждан, уничтожая гражданскую инфраструктуру населенных пунктов области.
Во Львовской области зимой планируют открыть более 400 пунктов обогрева. Они смогут одновременно принять 70 тысяч человек.