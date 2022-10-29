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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 29 октября

Фото: "Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 29 октября (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 29 октября - из Покровска во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт перевозчика.

Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск - Днепр - Львов. Проезд в нем бесплатный.

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления может меняться, а также поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах, поэтому стоит следить за информацией на сайте.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне постоянно обстреливают Донецкую область, убивая и травмируя граждан, уничтожая гражданскую инфраструктуру населенных пунктов области.

Во Львовской области зимой планируют открыть более 400 пунктов обогрева. Они смогут одновременно принять 70 тысяч человек.

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Укрзализныцяэвакуация