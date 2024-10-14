"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди на період осінніх канікул: куди можна доїхати

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на додаткові рейси поїзда із Києва до Кам’янця-Подільського та у зворотному напрямку. Цей потяг курсуватиме у період осінніх шкільних канікул.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
У компанії зазначають, що у період осінніх канікул у школярів курсуватимуть додаткові рейси поїзда № 239/240 Київ – Кам’янець-Подільський – Київ.
Потяг відправлятиметься з Києва 24, 28 та 31 жовтня о 08:26 і прибуватиме до Кам’янець-Подільського о 17:20. У зворотному напрямку він вирушатиме із Кам’янець-Подільського у ці ж дати об 11:35, до Києва має прибути о 19:48.
Поїзд зупинятиметься на залізничних станціях у Хмельницькому та Вінниці, тож ті, хто планує поїздки із цих міст, також можуть купувати квитки. У складі поїзда є вагони плацкартні, купе та люкс. "Укрзалізниця" зазначає, що продаж квитків на додаткові рейси уже розпочато.
Детальніше ознайомитися із розкладом руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку "Укрзалізниці", на вебсайті, в чат-боті та в касах вокзалів.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" оголосила про призначення додаткових поїздів на період осінніх шкільних канікул. Додаткові рейси з Києва до Львова та Одеси курсуватимуть у жовтні. Зокрема, призначено два додаткові рейси: денний поїзд №191/192 Львів – Київ – Львів, який відправлятиметься з Києва 20, 25 та 27 жовтня. У складі поїзда будуть купейні та люксові вагони.
Також призначено поїзд №115/116 Київ – Одеса, який вирушатиме з Києва 27 жовтня.
Також ми писали, що "Укрзалізниця" розпочала продаж групових квитків для дітей та дорослих на осінні канікули. За даними компанії, кількість замовлених групових перевезень для дітей досягла рекордного рівня. На перший день масових подорожей школярів, 25 жовтня, вже було заброньовано близько 3000 місць для дитячих груп.
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