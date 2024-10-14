"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди на період осінніх канікул: куди можна доїхати

У компанії зазначають, що у період осінніх канікул у школярів курсуватимуть додаткові рейси поїзда № 239/240 Київ – Кам’янець-Подільський – Київ.

Потяг відправлятиметься з Києва 24, 28 та 31 жовтня о 08:26 і прибуватиме до Кам’янець-Подільського о 17:20. У зворотному напрямку він вирушатиме із Кам’янець-Подільського у ці ж дати об 11:35, до Києва має прибути о 19:48.

Поїзд зупинятиметься на залізничних станціях у Хмельницькому та Вінниці, тож ті, хто планує поїздки із цих міст, також можуть купувати квитки. У складі поїзда є вагони плацкартні, купе та люкс. "Укрзалізниця" зазначає, що продаж квитків на додаткові рейси уже розпочато.

Детальніше ознайомитися із розкладом руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку "Укрзалізниці", на вебсайті, в чат-боті та в касах вокзалів.