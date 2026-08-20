"Укрзалізниця" пояснила порядок виплат у разі травм у поїзді: алгоритм дій

Страхування пасажирів залізничного транспорту в Україні передбачає виплату компенсацій у разі шкоди життю та здоров'ю, яка може сягати 320 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

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Розмір страхової суми. Граничний ліміт виплат на одного пасажира становить 320 000 гривень. Страхові випадки. Компенсацію виплачують за лікування, тимчасову чи стійку втрату працездатності (інвалідність), а також у разі загибелі. Строк звернення. Подати документи до страхової компанії потрібно не пізніше ніж через 3 роки з дня події. Основний документ. Першим кроком є отримання Акта про нещасний випадок безпосередньо від перевізника на місці події.

Що треба знати про страхові виплати

Відповідальність перевізника за шкоду, завдану життю та здоров'ю пасажирів під час поїздки, застрахована в СК "Інтер-Поліс". Гранична страхова сума на одного пасажира становить 320 000 гривень.

Виплати здійснюються потерпілому або його спадкоємцям у таких випадках:

Лікування та тимчасова втрата працездатності - від 1/30 розміру мінімальної заробітної плати;

Стійка втрата працездатності чи інвалідність - від 12 до 36 мінімальних заробітних плат;

Загибель пасажира - від 36 мінімальних заробітних плат.

Звернутися до страхової компанії необхідно не пізніше 3 років з дня настання події. Заяву та листування можна вести електронною поштою.

Покроковий алгоритм дій

Якщо під час поїздки сталася надзвичайна подія, пасажиру необхідно дотримуватися чіткого порядку дій:

Отримати Акт про нещасний випадок безпосередньо від перевізника на місці події.

Зв'язатися зі страховою компанією ПрАТ СК "Інтер-Поліс" (гаряча лінія: 0 800 802 956, e-mail: info@inter-policy.com, м. Київ, вул. Володимирська, 69).

Направити письмове звернення перевізнику про відшкодування шкоди та отримати офіційну відповідь.

Зібрати та передати пакет документів страховику для прийняття рішення про виплату.

Які документи необхідно підготувати

Для розгляду справи страхова компанія вимагає:

Заяву про страхову виплату, письмову вимогу до перевізника та його офіційну відповідь;

Копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН);

Проїзний документ (квиток) або документ на пільги;

Акт про нещасний випадок;

Медичні довідки, що підтверджують строк лікування, витрати, витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності або довідку про встановлення інвалідності;

У разі смерті - нотаріально засвідчені копії свідоцтва про смерть та документів про право на спадщину.

Усі копії документів засвідчуються особистим підписом заявника (крім нотаріальних паперів щодо спадщини та смерті).

Терміни розгляду та виплат

При зверненні до перевізника - компанія розглядає заяву протягом 10 робочих днів. Якщо перевізник визнає відповідальність, страхова компанія виплачує кошти протягом 10 робочих днів після отримання всіх документів.

При зверненні до страховика - якщо документів недостатньо, компанія повідомляє про це протягом 15 робочих днів. Після отримання повного пакета страховик упродовж 5 робочих днів звертається до перевізника, який має 10 робочих днів на відповідь. У разі згоди виплата здійснюється протягом 10 робочих днів.

У разі відмови - пасажир має право оскаржити рішення перевізника в суді. За умови позитивного судового рішення виплата перераховується протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення.