"Укрзалізниця" повідомляє про затримки: які поїзди запізнюються

В "Укрзалізниці" повідомили про затримки руху низки поїздів у Полтавській області, зазначивши, що залізничники працюють над відновленням графіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".

Залізничники зазначають, що вживаються заходи для скорочення відставання від розкладу. У компанії запевнили, що роблять усе можливе, щоб стабілізувати рух і мінімізувати незручності для пасажирів.

Крім того, поїзд №6538 Кобеляки - Полтава-Південна вирушив зі станції Ліщинівка із затримкою 55 хвилин. Поїзд №6572 Полтава-Південна - Берестин виїхав із початкової станції із запізненням на 1 годину 17 хвилин.

Також поїзд №6571 Берестин - Полтава-Південна прямує з відхиленням від розкладу приблизно на годину після зупинки Магістральна.

Поїзд №6722 Ромодан - Полтава-Південна вирушив зі станції Сагайдак із запізненням на 1 годину 19 хвилин.

Зокрема, поїзд №6531 Полтава-Південна - Кременчук рухається із затримкою близько півтори години на ділянці Полтава - Мала Перещепинська.

Нагадуємо, що в мережі поширилася інформація про можливу підготовку удару російських військ по Центральному залізничному вокзалу Києва, проте в "Укрзалізниці" наголосили, що цей об'єкт залишається потенційною ціллю супротивника впродовж уже 1489 днів війни.

Зазначимо, що запуск пілотного проєкту зі скорочення перехресного субсидування між вантажними та пасажирськими перевезеннями в "Укрзалізниці" називають своєчасним та обґрунтованим кроком.

Однак наголошують, що відчутний результат можливий лише за умови його впровадження в рамках комплексної реформи управління залізничною галуззю.