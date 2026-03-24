ua en ru
Вт, 24 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Укрзализныця" сообщает о задержках: какие поезда опаздывают

07:40 24.03.2026 Вт
2 мин
В результате сложной ночи некоторые рейсы сбились с привычного графика
aimg Никончук Анастасия
Фото: поезд (facebook.com Ukrzaliznytsia)

В "Укрзализныце" сообщили о задержках движения ряда поездов в Полтавской области, отметив, что железнодорожники работают над восстановлением графика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци".

Читайте также: Ночная атака на Полтавскую область: есть погибшие и десятки раненых

Какие поезда задерживаются

В регионе зафиксированы опоздания сразу нескольких рейсов.

В частности, поезд №6531 Полтава-Южная – Кременчук движется с задержкой около полутора часов на участке Полтава – Малая Перещепинская.

Поезд №6722 Ромодан – Полтава-Южная отправился со станции Сагайдак с опозданием на 1 час 19 минут.

Также поезд №6571 Берестин – Полтава-Южная следует с отклонением от расписания примерно на час после остановки Магистральная.

Другие рейсы с отклонением от графика

Кроме того, поезд №6538 Кобеляки – Полтава-Южная отправился со станции Лещиновка с задержкой 55 минут. Поезд №6572 Полтава-Южная – Берестин выехал с начальной станции с опозданием на 1 час 17 минут.

Ситуация с графиком

Железнодорожники отмечают, что предпринимаются меры для сокращения отставания от расписания. В компании заверили, что делают все возможное, чтобы стабилизировать движение и минимизировать неудобства для пассажиров.

Напоминаем, что в сети распространилась информация о возможной подготовке удара российских войск по Центральному железнодорожному вокзалу Киева, однако в "Укрзализныце" подчеркнули, что этот объект остается потенциальной целью противника на протяжении уже 1489 дней войны.

Отметим, что запуск пилотного проекта по сокращению перекрестного субсидирования между грузовыми и пассажирскими перевозками в "Укрзализныце" называют своевременным и обоснованным шагом.

Однако подчеркивают, что ощутимый результат возможен лишь при условии его внедрения в рамках комплексной реформы управления железнодорожной отраслью.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Полтава Укрзализныця
Новости
Взрыв и пожар в Севастополе: повреждены квартиры, людей достают из-под завалов
Аналитика
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти