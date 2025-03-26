"Укрзалізниця" потребує змін: експерт розповіла, як врятувати компанію

Під час конференції "Логістика як драйвер економічного зростання", яку 25 березня провів незалежний аналітичний центр We Build Ukraine, співзасновниця центру Анна Юрченко зазначила, що майбутнє державного оператора залізничних перевезень залежить від прийняття закону "Про залізничний транспорт".

Стратегічний курс для "Укрзалізниці"

"Необхідно прийняти закон "Про залізничний транспорт". В такому випадку буде функціонувати три види бізнесу. Із "Укрзалізниці" утвориться три компанії – вантажна, пасажирська і компанія з управління інфраструктурою", - сказала вона в коментарі РБК-Україна.

Експерт додала, що бізнес вантажної компанії буде почувати себе комфортно, адже вантажні перевезення є прибутковими на сьогодні і приносять основний дохід для компанії.

В той же час як майбутня компанія-оператор пасажирських перевезень (як і у всіх країнах) буде потребувати дотацій з місцевого або державного бюджету. Також зовнішнього фінансування буде потребувати інфраструктурна компанія.

За словами співзасновниці We Build Ukraine, вона може його отримати або з державного бюджету або від певних міжнародних фінансових організацій та структурних фондів ЄС.

"Це довгий процес. З моменту прийняття закону до того часу, коли все це запрацює може пройти п’ять років", - прокоментувала Анна Юрченко тривалість процесу реформування "Укрзалізниці".

Що треба робити на залізниці зараз

В короткостроковій перспективі "Укрзалізниця" має зосередити свої інвестиції на покращенні стану справ у колійному господарстві, будівництві пілотної євроколії та придбанні нових локомотивів.

"На сьогодні інфраструктура і колійне господарство – зношені. За роки війни залучалися кошти, щоб закупити рельси, але на самі роботи потрібне додаткове фінансування або з бюджету або хоча б за підтримки державних гарантій… Необхідно в першу чергу інвестувати у колійне господарство. Також потрібно оновити парк локомотивів", - додала експерт.

Розбудова євроколії

Зважаючи на фінансову та технічну обмеженість, "Укрзалізниця" має обрати пріоритетні проекти з будівництва євроколії і сконцентрувати зусилля на їх реалізації.

"Необхідно визначити найбільш пріоритетні маршрути, які дають найбільший економічний ефект. Нам треба орієнтуватися не на пасажиропотік, а на перевезення вантажів, що дасть мультиплікатор в економіку", - сказала Анна Юрченко в коментарі РБК-Україна.

Експерт підкреслила, що євроколія за маршрутом Чоп-Ужгород на сьогодні будується для забезпечення в першу чергу вантажопотоку. "На цих 80-ти кілометрах (від кордону з ЄС вглиб території України – ред.) будуть логістичні термінали, перевалка, буде певний бізнес", - додала експерт.

Засновник аналітичного центру We Build Ukraine, віце-прем’єр-міністр з відновлення України (2022-2024) Олександр Кубраков зазначив, що використання євроколії дозволить пришвидшити доставку вантажів у напрямку європейського ринку.

"Географія нашої логістики змінюється, головний ринок для нас на сьогодні – це ринок ЄС, наші основні експортери працюють з цим ринком. Це пришвидшить та збільшить ефективність роботи нашої залізниці", - прокоментував він для РБК-Україна.

Під час конференції заступник міністра фінансів Олександр Кава, сказав, що проект з будівництва євроколії за маршрутом Чоп-Ужгород планується завершити цього літа.

"Зараз йдуть активні роботи з будівництва євроколії Чоп-Ужгород. Цей проект фінансується на 50% за кошти Євросоюзу, на 50% – за кошти держбюджету. Вже цього літа цей проект вже почне працювати", - сказав він.

Олександр Кава пояснив, що пілотний проект євроколії дасть можливість не лише запустити прямі пасажирські поїзди з Ужгороду в напрямку Будапешту, Братислави, Праги, Відня, Дрездена, але й дати можливість вантажовідправникам в Ужгороді одразу вантажити свої вантажі у вагони на євроколії і відправляти своїм партнерам в Європу і так само отримувати товари з ЄС в місто Ужгород.

За його словами, перспективним проектом із будівництва євроколії є зведення магістралі, яка буде поєднувати з ЄС такі міста як Луцьк, Рівне, Житомир та Київ.