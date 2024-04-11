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В Україні заклали євроколію з ЄС до Ужгорода. На черзі ще два міста

Ужгород, Четвер 11 квітня 2024 19:53
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В Україні заклали євроколію з ЄС до Ужгорода. На черзі ще два міста Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ужгород стане першим обласним центром України, який буде з’єднано євроколією з Європою. На черзі - Львів та Чернівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Сьогодні на Закарпатті започатковуємо проєкт будівництва європейської колії Чоп-Ужгород. Це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом", - повідомив Шмигаль.

За його словами, реалізація проєкту створить в Ужгороді транспортний хаб, який забезпечить зручну та швидку пересадку пасажирів між поїздами широкої колії та поїздами країн ЄС.

Будівництво цієї євроколії фінансуватиметься за рахунок грантових коштів ЄС, які "Укрзалізниця" отримала в межах програми Connecting Europe Facility.

"У найближчому майбутньому плануємо за рахунок коштів ЄС реалізувати аналогічні проєкти зі Львова та Чернівців", - додав прем'єр.

Що відомо про євроколію

Європейська або стандартна колія - це залізнична колія шириною 1435 мм. Вона умовно вважається світовим стандартом колії на залізничному транспорті. Приблизно 60% всіх залізниць світу використовують стандартну колію.

В Україні та інших країнах, де стандартом є колія ширша за європейську - 1520 мм, стандартну колію 1435 мм прийнято називати "вузькою". Але насправді вузькою вона не є, тому що використовується для магістральних залізниць значної протяжності та поводження рухомого складу з габаритами, масою та швидкостями, порівнянними з іншими ширококолійними дорогами.

Минулого року ми повідомляли, що "Укрзалізниця" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) прокладе євроколію на ділянці від станції Мостиська, яка знаходиться на кордоні з Польщею, до Львова. Відповідний меморандум сторони підписали 24 листопада 2023 року.

Експерт у колонці для РБК-Україна пояснив, коли в Україні з'явиться євроколія та чому це важливо.

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