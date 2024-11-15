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УЗ завершила три квартали з чистим прибутком в 1,7 млрд гривень: підвищення тарифів не буде

П'ятниця 15 листопада 2024 13:15
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УЗ завершила три квартали з чистим прибутком в 1,7 млрд гривень: підвищення тарифів не буде Фото: УЗ завершила три квартали з чистим прибутком в 1,7 млрд гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Державний монополіст "Укрзалізниця" завершила три квартали 2024 року з показником чистого прибутку в 1,66 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Виторг УЗ за січень-вересень зріс до 78 млрд гривень - це на 17% більше, ніж було за аналогічний період минулого року. Загалом, у минулому році "Укрзалізниці" вдалося вийти на чистий прибуток в сумі 5,2 млрд гривень.

Нагадаємо, за перше півріччя 2024 року «Укрзалізниця» отримала прибуток у розмірі 3,1 млрд грн. Однак тодішній голова компанії Євген Лященко спрогнозував, що рік компанія завершить зі збитками, і ініціював перегляд тарифів на вантажні перевезення. Втім, його прогноз не справдився: це дає змогу УЗ утримати тариф на вантажні перевезення та стимулювати розвиток економіки.

Також раніше зазначалось, що Україна взяла на себе зобов’язання оновити законодавство про залізничний транспорт після того, як у 2014 році була підписана Угода про асоціацію з ЄС. З того часу різні склади ВР і Кабміну провалили вже не одну спробу прийняття нового закону.

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