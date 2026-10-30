РФ другий день поспіль атакує вокзал у Дніпрі: що відомо

Російські окупанти сьогодні, 30 жовтня, увечері завдали кількох ударів по вокзалу у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram .

У компанії зазначили, що оскільки евакуацію оголосили заздалегідь, попередньо ніхто з пасажирів і залізничників не постраждав. Всі люди спустилися в укриття.

Як додали до УЗ, на підземних площах вокзалу вже розгорнули зони для тривалого перебування. При цьому робота, щоб відправити всі потяги, продовжуватиметься.

Пасажирів закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"Якщо некритично здійснювати поїздку сьогодні - квиток можна здати зі 100% компенсацією та вибрати поїздку в іншу дату", - зазначили в УЗ.

Оновлено 18:00

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа заявив, що внаслідок російської атаки почалася пожежа.

Також він уточнив, що через удар було поранено жінку, її доправляють до лікарні.

Удар по вокзалу у Дніпрі 29 жовтня

Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, російські окупанти намагалися атакувати реактивним безпілотником цивільний електропоїзд на вокзалі у Дніпрі. Дрон ударив по перону, де було багато людей.