"Укрзалізниця" попередила про зміни в маршруті потягу Київ-Відень

У зв'язку з частими збоями у русі потягів в Угорщині компанія "Укрзалізниця" оголосила про скорочення маршруту потягу Київ-Відень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Як повідомили в компанії, тепер фінальною станцією прямування вагонів знову стане Будапешт. У зв'язку з цим сьогоднішнім пасажирам потягу з Відня до Києва треба буде дістатися свого місця з додатковою пересадкою.
Таке рішення в "Укрзалізниці" пояснили тим, що останнім часом колеги з угорських та австрійських залізниць з різних причин допускають запізнення поїздів. Через це надалі причіпні вагони, які слідують маршрутом Київ-Відень-Київ також запізнюються.
"Це ламає розклад руху та підв'язку перепричепок наших вагонів одразу в обидвох напрямках. Як результат - вагони прибувають із запізненням на кінцеві станції, а у випадку значного запізнення вагони можуть слідувати лише до/зі станції Будапешт-Келеті", - сказано у повідомленні.
Однак "Укрзалізниця" вже підготувала необхідні зміни до розкладу руху. Вони дозволять запобігти ситуаціям із запізненням вагонів.
Тож який план дій у випадку спізнень:
Отже, у Відні ви можете сісти з квитками до Києва на поїзд EC 149 "Хортобадь" Відень - Захонь, який відправляється о 16:42 та проїхати ним до Будапешта. Там пересідайте у прямі вагони до Києва, які будуть причеплені до поїзда у Будапешті.
Зауважимо, що в таких випадках для проїзду між Будапештом та Віднем жодних додаткових оплат чи квитків не потрібно. Право на поїздку дає квиток в український вагон. Гарантоване сидяче місце за бажанням можна придбати додатково, але і без резервації ви можете скористатися будь-яким місцем у поїзді, допоки воно вільне.
Час поїздки між Віднем та Будапештом - 2,5 години.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що незабаром біля української залізниці може з'явитися спільний з Німеччиною прямий рейс Київ - Берлін.
Також ми писали, що "Укрзалізниця" вирішила повернути воєнізовану охорону до потягів. Це зробили з метою посилення безпеки пасажирських перевезень.
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