"Укрзализныця" предупредила об изменениях в маршруте поезда Киев-Вена

Как сообщили в компании, теперь финальной станцией следования вагонов снова станет Будапешт. В связи с этим сегодняшним пассажирам поезда из Вены в Киев нужно будет добраться до своего места с дополнительной пересадкой.

Такое решение в "Укрзализныце" объяснили тем, что в последнее время коллеги по венгерским и австрийским железным дорогам по разным причинам допускают опоздание поездов. Из-за этого в дальнейшем прицепные вагоны, которые следуют по маршруту Киев-Вена-Киев, также опаздывают.

"Это ломает расписание движения и подвязку переприцепок наших вагонов сразу в обоих направлениях. Как результат - вагоны прибывают с опозданием на конечные станции, а в случае значительного опоздания вагоны могут следовать только к станции Будапешт-Келети", - сказано в сообщении.

Однако "Укрзализныця" уже подготовила необходимые изменения к расписанию движения. Они позволят предотвратить ситуации с опозданием вагонов.

Так каков план действий в случае опоздания:

Если вы направляетесь в Вену , а вагон через опоздание завершает маршрут в Будапеште, пересаживайтесь с вашим билетом на любой поезд в Вену, которые отправляются ежечасно со станции Будапешт-Келети. Это та же станция, в которую прибывают вагоны из Киева.

, а вагон через опоздание завершает маршрут в Будапеште, пересаживайтесь с вашим билетом на любой поезд в Вену, которые отправляются ежечасно со станции Будапешт-Келети. Это та же станция, в которую прибывают вагоны из Киева. Если вы в Вене , а вагон Вена – Киев из-за задержки завершил поездку в Будапеште – не волнуйтесь: вагоны в Киев отправляются вместе с поездом EC 149 "Хортобадь" Вена – Захонь, но будут прицеплены не в Вене, а в Будапеште.

Итак, в Вене вы можете сесть с билетами в Киев на поезд EC 149 "Хортобадь" Вена - Захонь, который отправляется в 16:42 и проехать им в Будапешт. Там пересаживайтесь в прямые вагоны в Киев, которые будут прицеплены к поезду в Будапеште.

Заметим, что в таких случаях для проезда между Будапештом и Веной никаких дополнительных оплат или билетов не требуется. Право на поездку дает билет в украинский вагон. Гарантированное сидячее место можно приобрести дополнительно, но и без резервации вы можете воспользоваться любым местом в поезде, пока оно свободно.

Время поездки между Веной и Будапештом – 2,5 часа.

Напомним, ранее стало известно, что вскоре у украинской железной дороги может появиться общий с Германией прямой рейс Киев – Берлин.

Также мы писали, что "Укрзализныця" решила вернуть военизированную охрану в поезда. Это сделали с целью усиления безопасности пассажирских перевозок.

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