Головна » Новини » Війна в Україні

"Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів на Львівщині

Львів, Неділя 05 жовтня 2025 09:16
"Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів на Львівщині Фото: "Укрзалізниця" повідомила про проблеми з рухом поїздів на Львівщині (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Каріна Левицька

Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через підвищену небезпеку на Львівщині. Частина приміських рейсів Стрийського напрямку рухається з відставанням до пів години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як пояснили співробітники "Укрзалізниці", звʼязку з підвищеною небезпекою на Львівщині рух приміських та регіональних поїздів може бути ускладнено.

Наразі ж відомо, що низка приміських поїздів Стрийського напрямку курсують із затримками до 30 хвилин.

Також регіональний поїзд №826 Львів - Хмельницький відправився з початкової із затримкою 30 хвилин.

"Просимо уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах", - додали в УЗ.

Масована атака на Україну

Уночі російські війська здійснили масований обстріл території України, найбільше постраждали Львів та Львівська область. Агресор застосував різні типи озброєння.

Близько 04:30 у Львові пролунали перші вибухи - місто атакували дрони-камікадзе "Шахед". Згодом росіяни запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Вранці вибухи у Львові продовжились - цього разу через удари аеробалістичних ракет "Кинджал", випущених із винищувачів МіГ-31.

РБК-Україна писало про те, що наразі відомо щодо наслідків російської атаки. Наразі триває ліквідація наслідків нічної атаки.

