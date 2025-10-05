"Укрзализныця" предупредила о задержках поездов во Львовской области

Укрзализныця сообщила о задержках поездов из-за повышенной опасности во Львовской области. Часть пригородных рейсов Стрыйского направления движется с отставанием до получаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю ".

Как пояснили сотрудники "Укрзализныци", в связи с повышенной опасностью на Львовщине движение пригородных и региональных поездов может быть затруднено.

Сейчас же известно, что ряд пригородных поездов Стрыйского направления курсируют с задержками до 30 минут.

Также региональный поезд №826 Львов - Хмельницкий отправился с начальной с задержкой 30 минут.

"Просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах", - добавили в УЗ.