Суспільство Освіта Гроші Зміни

Укрзалізниця попередила про колапс на одному з напрямків: що треба знати пасажирам

Ілюстративне фото: очікування поїзда на вокзалі (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Укрзалізниця призупинила рух приміських поїздів на Ніжинському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис УЗ в Telegram-каналі.

В компанії повідомили, що у вівторок, 30 вересня, низка приміських рейсів курсуватиме скороченими маршрутами або за диспетчерським розкладом, а деякі потяги і зовсім скасовані.

Зокрема, поїзди №6902 та №6901 змінюють маршрут:

  • №6902 курсуватиме Київ-Волинський - Бобрик замість Київ-Волинський - Ніжин;
  • №6901 - Бобрик - Київ замість Носівка - Київ.

Інші рейси, включно з №6903, №6905, №6907, №6909, №6911, №6913, №6904, №6906 та №6908, курсуватимуть за диспетчерським розкладом і відправлятимуться у міру дозволу безпекової ситуації.

Так, поїзд №6903 слідуватиме маршрутом Ніжин - Кобижча, а №6904 -– Кобижча - Ніжин.

Крім того, тимчасово скасовано рейси:

  • №6072 Тарасівка - Київ-Пасажирський;
  • №6674 Немішаєве - Святошин.

Укрзалізниця закликала пасажирів враховувати зміни при плануванні поїздок та вибачилася за тимчасові незручності, наголосивши, що безпека є пріоритетом.

За словами залізничників, інформація про рух поїздів буде оновлюватися у режимі реального часу.

Нагадаємо, асоціація громад закликала уряд виділити бюджетне фінансування для перевезень УЗ.

Зазначимо, що УЗ відзвітувала про збитки від пасажирських перевезень у розмірі майже 20 млрд у 2024 році. Компанія зараз перекриває ці збитки за рахунок вантажних перевезень, але такий механізм заборонений у ЄС.

