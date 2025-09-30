RU

Общество Образование Деньги Изменения

Укрзализныця предупредила о коллапсе на одном из направлений: что надо знать пассажирам

Иллюстративное фото: ожидание поезда на вокзале (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Укрзализныця приостановила движение пригородных поездов на Нежинском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ в Telegram-канале.

В компании сообщили, что во вторник, 30 сентября, ряд пригородных рейсов будет курсировать сокращенными маршрутами или по диспетчерскому расписанию, а некоторые поезда и вовсе отменены.

В частности, поезда №6902 и №6901 меняют маршрут:

  • №6902 будет курсировать Киев-Волынский - Бобрик вместо Киев-Волынский - Нежин;
  • №6901 - Бобрик - Киев вместо Носовка - Киев.

Другие рейсы, включая №6903, №6905, №6907, №6909, №6911, №6913, №6904, №6906 и №6908, будут курсировать по диспетчерскому расписанию и отправляться по мере разрешения ситуации с безопасностью.

Так, поезд №6903 будет следовать по маршруту Нежин - Кобыжча, а №6904 - Кобыжча - Нежин.

Кроме того, временно отменены рейсы:

  • №6072 Тарасовка - Киев-Пассажирский;
  • №6674 Немешаево - Святошин.

Укрзализныця призвала пассажиров учитывать изменения при планировании поездок и извинилась за временные неудобства, подчеркнув, что безопасность является приоритетом.

По словам железнодорожников, информация о движении поездов будет обновляться в режиме реального времени.

 

Напомним, ассоциация общин призвала правительство выделить бюджетное финансирование для перевозок УЗ.

Отметим, что УЗ отчиталась об убытках от пассажирских перевозок в размере почти 20 млрд в 2024 году. Компания сейчас перекрывает эти убытки за счет грузовых перевозок, но такой механизм запрещен в ЕС.

