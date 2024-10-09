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"Укрзалізниця" починає продавати квитки за новими правилами: що змінилося

Фото: Поїзд в Україні ("Укрзалізниця")
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" повідомила про зміну правил продажу квитків на поїзди далекого сполучення. Нововведення стосуються термінів продажу квитків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

У компанії зазначають, що зазвичай квитки на потяги далекого сполучення можна придбати за 20 діб до відправлення. Однак через війну та необхідності оперативно ухвалювати рішення щодо руху поїздів, для певних маршрутів квитки з’являються за 10 діб до дати відправлення.

Це стосується таких поїздів і їх проміжних зупинок:

  • № 110/109 Львів – Херсон
  • № 122/121 Київ – Миколаїв, Херсон
  • № 102/101 Херсон – Краматорськ
  • № 104/103 Львів – Краматорськ
  • № 192/191 Одеса – Краматорськ
  • № 712/711 Київ – Краматорськ
  • № 234/233 Дніпро – Павлоград

Також за 10 днів до дати відправлення продаватимуть квитки на групи безпересадкових вагонів № 086-234/233-085, № 080-234/233-079 Львів – Павлоград, Київ – Павлоград, а також на регіональні поїзди 800-ї нумерації та регіональний експрес № 702/701 Львів – Чернівці.

Глибина продажу квитків на міжнародні маршрути залишається незмінною — до Польщі (Перемишль, Хелм, Варшава), Словаччини та Австрії квитки можна купити за 20 днів, а до Молдови — за 30 днів.

Квитки доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та касах вокзалів.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Україна та Словаччина погодили запуск нового залізничного маршруту з Києва до Братислави, який також включатиме вагони до Відня.

Нагадаємо, через проведення ремонтних робіт на залізничних коліях Черкаської області поїзди "Одеса - Київ" та "Київ - Одеса" тимчасово змінять маршрути. Зокрема, з 22 жовтня по 3 грудня потяг №148 "Одеса - Київ" курсуватиме в обхід таких станцій, як Черкаси, Золотоноша, Гребінка та Бориспіль. Водночас зворотній рейс №147 "Київ - Одеса" відкоригує маршрут з 23 жовтня по 4 грудня.

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