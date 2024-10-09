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"Укрзализныця" начинает продавать билеты по новым правилам: что изменилось

Фото: Поезд в Украине ("Укрзализныця")
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрзализныця" сообщила об изменении правил продажи билетов на поезда дальнего сообщения. Нововведения касаются сроков продажи билетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

В компании отмечают, что обычно билеты на поезда дальнего сообщения можно приобрести за 20 суток до отправки. Однако из-за войны и необходимости оперативно принимать решение о движении поездов, для определенных маршрутов билеты появляются за 10 суток до даты отправления.

Это касается таких поездов и их промежуточных остановок:

  • №110/109 Львов – Херсон
  • №122/121 Киев – Николаев, Херсон
  • № 102/101 Херсон – Краматорск
  • № 104/103 Львов – Краматорск
  • № 192/191 Одесса – Краматорск
  • № 712/711 Киев – Краматорск
  • № 234/233 Днепр – Павлоград

Также за 10 дней до даты отправления будут продавать билеты на группы беспересадочных вагонов №086-234/233-085, №080-234/233-079 Львов – Павлоград, Киев – Павлоград, а также на региональные поезда 800-й нумерации и региональный экспресс №702/701 Львов – Черновцы.

Глубина продажи билетов на международные маршруты остается неизменной - в Польшу (Перемышль, Хелм, Варшава), Словакию и Австрию билеты можно купить за 20 дней, а в Молдову - за 30 дней.

Билеты доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Украина и Словакия согласовали запуск нового железнодорожного маршрута из Киева в Братиславу, который также будет включать вагоны в Вену.

Напомним, из-за проведения ремонтных работ на железнодорожных путях Черкасской области поезда "Одесса - Киев" и "Киев - Одесса" временно изменят маршруты. В частности, с 22 октября по 3 декабря поезд №148 "Одесса – Киев" будет курсировать в обход таких станций, как Черкассы, Золотоноша, Гребенка и Борисполь. В то же время обратный рейс №147 "Киев – Одесса" откорректирует маршрут с 23 октября по 4 декабря.

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