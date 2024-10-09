"Укрзализныця" начинает продавать билеты по новым правилам: что изменилось

В компании отмечают, что обычно билеты на поезда дальнего сообщения можно приобрести за 20 суток до отправки. Однако из-за войны и необходимости оперативно принимать решение о движении поездов, для определенных маршрутов билеты появляются за 10 суток до даты отправления.

Это касается таких поездов и их промежуточных остановок:

№110/109 Львов – Херсон

№122/121 Киев – Николаев, Херсон

№ 102/101 Херсон – Краматорск

№ 104/103 Львов – Краматорск

№ 192/191 Одесса – Краматорск

№ 712/711 Киев – Краматорск

№ 234/233 Днепр – Павлоград

Также за 10 дней до даты отправления будут продавать билеты на группы беспересадочных вагонов №086-234/233-085, №080-234/233-079 Львов – Павлоград, Киев – Павлоград, а также на региональные поезда 800-й нумерации и региональный экспресс №702/701 Львов – Черновцы.

Глубина продажи билетов на международные маршруты остается неизменной - в Польшу (Перемышль, Хелм, Варшава), Словакию и Австрию билеты можно купить за 20 дней, а в Молдову - за 30 дней.

Билеты доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов.