"Укрзалізниця" почала продавати деякі квитки по-новому: як купити

Як купити квитки на дитячу залізницю в Києві онлайн

Згідно з інформацією УЗ, тепер пасажири можуть зручно придбати квитки для поїздки на Київській дитячій залізниці (зокрема на "Столичний" експрес) онлайн через чат-боти:

у Viber

у Telegram

Уточнюється, що продаж квитків стартує за 20 днів до дати поїздки.

Крім того, тепер у пасажирів є можливість придбати квитки для групових поїздок - до 20 людей за одне звернення. Це значно спрощує організацію шкільних екскурсій, дитячих свят або сімейних подорожей.

"Заходьте, тестуйте, купуйте квитки - та подорожуйте разом зі своїми дітьми нашою дитячою залізницею", - наголосили в УЗ.

Насамкінець у компанії повідомили, що вже працюють над тим, щоб додати до чат-бота продаж квитків на інші регіональні дитячі залізниці:

у Львові

у Рівному

у Дніпрі

Допис УЗ (скриншот: t.me/UkrzalInfo)