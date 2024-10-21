"Укрзализныця" начала продавать некоторые билеты по-новому: как купить

Как купить билеты на детскую железную дорогу в Киеве онлайн

Согласно информации УЗ, теперь пассажиры могут удобно приобрести билеты для поездки на Киевской детской железной дороге (в частности на "Столичный" экспресс) онлайн через чат-боты:

в Viber

в Telegram

Уточняется, что продажа билетов стартует за 20 дней до даты поездки.

Кроме того, теперь у пассажиров есть возможность приобрести билеты для групповых поездок - до 20 человек за одно обращение. Это значительно упрощает организацию школьных экскурсий, детских праздников или семейных поездок.

"Заходите, тестируйте, покупайте билеты - и путешествуйте вместе со своими детьми по нашей детской железной дороге", - подчеркнули в УЗ.

В заключение в компании сообщили, что уже работают над тем, чтобы добавить в чат-бот продажу билетов на другие региональные детские железные дороги:

во Львове

в Ровно

в Днепре

Пост УЗ (скриншот: t.me/UkrzalInfo)