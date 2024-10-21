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"Укрзализныця" начала продавать некоторые билеты по-новому: как купить

Купить билеты на детскую железную дорогу в Киеве можно онлайн (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Недавно "Укрзализныця" запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве через чат-боты в Viber и Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Telegram.

Как купить билеты на детскую железную дорогу в Киеве онлайн

Согласно информации УЗ, теперь пассажиры могут удобно приобрести билеты для поездки на Киевской детской железной дороге (в частности на "Столичный" экспресс) онлайн через чат-боты:

Уточняется, что продажа билетов стартует за 20 дней до даты поездки.

Кроме того, теперь у пассажиров есть возможность приобрести билеты для групповых поездок - до 20 человек за одно обращение. Это значительно упрощает организацию школьных экскурсий, детских праздников или семейных поездок.

"Заходите, тестируйте, покупайте билеты - и путешествуйте вместе со своими детьми по нашей детской железной дороге", - подчеркнули в УЗ.

В заключение в компании сообщили, что уже работают над тем, чтобы добавить в чат-бот продажу билетов на другие региональные детские железные дороги:

  • во Львове
  • в Ровно
  • в Днепре

Пост УЗ (скриншот: t.me/UkrzalInfo)

Как покупать другие билеты УЗ

Напомним, в целом купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.

В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.

В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустило обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд. Обновленный продукт был запущен, в частности, для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт.

В веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис".

В пресс-службе компании уточнили, что новый сайт "Укрзализныци" был запущен в бета-режиме. Так что переход со старого сайта осуществлялся постепенно - для комфорта всех пользователей.

2 октября в УЗ сообщили, что старый сайт "был закрыт навсегда". Теперь билеты на рейсы "Укрзализныци" можно приобрести на новом ресурсе.

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