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"Укрзалізниця" підвищує ціни: з 1 лютого зросте вартість квитків на деякі поїзди

Четвер 30 січня 2025 12:00
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"Укрзалізниця" підвищує ціни: з 1 лютого зросте вартість квитків на деякі поїзди Фото: Міжнародні маршрути "Укрзалізниці" ("Укрзалізниця")
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" повідомила про зменшення знижок на міжнародні маршрути до Польщі та Угорщини. Це призведе до підвищення цін на квитки вже з 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

У компанії зазначають, що через зростання витрат на пасажирські перевезення компанія поступово переглядає діючі знижки. У 2024 році збитки "Укрзалізниці" від перевезень сягнули 18 млрд грн, що стало причиною коригування тарифів.

З 1 лютого подорожчають квитки у напрямку Польщі:

  • квитки у вагонах 1 класу "Інтерсіті+" СВ подорожчають на 20-27%,
  • купейні вагони - на 9-27%.

Зросте вартість квитків у популярних маршрутах:

  • Київ - Варшава - на 37%;
  • Київ - Будапешт - на 17% у вагонах СВ і на 21% у купе.

При цьому вартість проїзду до Австрії та Молдови* залишиться без змін.

Квитки на лютий ще можна придбати за поточними цінами - оформлення доступне до 31 січня 2025 року через застосунок та офіційний сайт "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" встановила чіткі вимоги до розмірів ручної поклажі та переліку заборонених для перевезення речей. Перед поїздкою пасажирам варто ознайомитися з правилами, щоб уникнути неприємностей у дорозі. РБК-Україна розповідало, що можна, а що не можна перевозити у потягах в Україні.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" розширює маршрут регіонального поїзда №865/866, що курсує між Равою-Руською та Чернівцями. Завдяки цьому зміни подорож для пасажирів стане зручнішою вже з наступного місяця. Деталі нового розкладу обіцяють повідомити найближчим часом.

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Укрзалізниця Поїзди
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