"Укрзалізниця" підвищує ціни: з 1 лютого зросте вартість квитків на деякі поїзди

"Укрзалізниця" повідомила про зменшення знижок на міжнародні маршрути до Польщі та Угорщини. Це призведе до підвищення цін на квитки вже з 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

У компанії зазначають, що через зростання витрат на пасажирські перевезення компанія поступово переглядає діючі знижки. У 2024 році збитки "Укрзалізниці" від перевезень сягнули 18 млрд грн, що стало причиною коригування тарифів. З 1 лютого подорожчають квитки у напрямку Польщі: квитки у вагонах 1 класу "Інтерсіті+" СВ подорожчають на 20-27%,

купейні вагони - на 9-27%. Зросте вартість квитків у популярних маршрутах: Київ - Варшава - на 37%;

Київ - Будапешт - на 17% у вагонах СВ і на 21% у купе. При цьому вартість проїзду до Австрії та Молдови* залишиться без змін. Квитки на лютий ще можна придбати за поточними цінами - оформлення доступне до 31 січня 2025 року через застосунок та офіційний сайт "Укрзалізниці".