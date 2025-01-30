"Укрзализныця" повышает цены: с 1 февраля вырастет стоимость билетов на некоторые поезда
"Укрзализныця" сообщила об уменьшении скидок на международные маршруты в Польшу и Венгрию. Это приведет к повышению цен на билеты уже с 1 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
В компании отмечают, что из-за роста расходов на пассажирские перевозки компания постепенно пересматривает действующие скидки. В 2024 году убытки "Укрзализныци" от перевозок достигли 18 млрд грн, что стало причиной корректировки тарифов.
С 1 февраля подорожают билеты в направлении Польши:
- билеты в вагонах 1 класса "Интерсити+" СВ подорожают на 20-27%,
- купейные вагоны - на 9-27%.
Возрастет стоимость билетов в популярных маршрутах:
- Киев - Варшава - на 37%;
- Киев - Будапешт - на 17% в вагонах СВ и на 21% в купе.
При этом стоимость проезда в Австрию и Молдову* останется без изменений.
Билеты на февраль еще можно приобрести по текущим ценам - оформление доступно до 31 января 2025 года через приложение и официальный сайт "Укрзалізниці".
Напомним, "Укрзализныця" установила четкие требования к размерам ручной клади и перечень запрещенных для перевозки вещей. Перед поездкой пассажирам стоит ознакомиться с правилами, чтобы избежать неприятностей в дороге. РБК-Украина рассказывало, что можно, а что нельзя перевозить в поездах в Украине.
Также мы писали, что "Укрзализныця" расширяет маршрут регионального поезда №865/866, курсирующего между Равой-Русской и Черновцами. Благодаря этому изменению путешествие для пассажиров станет удобнее уже со следующего месяца. Детали нового расписания обещают сообщить в ближайшее время.
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