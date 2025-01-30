"Укрзализныця" повышает цены: с 1 февраля вырастет стоимость билетов на некоторые поезда

"Укрзализныця" сообщила об уменьшении скидок на международные маршруты в Польшу и Венгрию. Это приведет к повышению цен на билеты уже с 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

В компании отмечают, что из-за роста расходов на пассажирские перевозки компания постепенно пересматривает действующие скидки. В 2024 году убытки "Укрзализныци" от перевозок достигли 18 млрд грн, что стало причиной корректировки тарифов. С 1 февраля подорожают билеты в направлении Польши: билеты в вагонах 1 класса "Интерсити+" СВ подорожают на 20-27%,

купейные вагоны - на 9-27%. Возрастет стоимость билетов в популярных маршрутах: Киев - Варшава - на 37%;

Киев - Будапешт - на 17% в вагонах СВ и на 21% в купе. При этом стоимость проезда в Австрию и Молдову* останется без изменений. Билеты на февраль еще можно приобрести по текущим ценам - оформление доступно до 31 января 2025 года через приложение и официальный сайт "Укрзалізниці".