"Укрзалізниця" підвищує тарифи на перевезення, не маючи стратегії розвитку, - експерт
"Укрзалізниця" підвищує тарифи на перевезення, не маючи жодного розуміння про подальший розвиток компанії. Коли компанія має можливість залучити фінансовий ресурс від партнерів, важливо зробити стратегію розвитку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна.
"Безперечно, хотілося б бачити стратегію менеджменту, що буде далі з компанією. Бо маючи можливість доступу до європейських фондів, залучення додаткового фінансування під нові проєкти, я поки що про такі нові проєкти нічого від керівництва УЗ не чую. Що б це могло бути? Наприклад, значне розширення пропускної здатності пунктів переходу у напрямку морських портів, перехід на ключових напрямках на євроколію, що дозволило б перевозити і пасажирів, і вантажі зі значно більшою швидкістю. Це великі проєкти, які повинні бути відображені в бюджеті УЗ. Але цього наразі немає. Ми просто робимо те, що робили завжди, і фактично зношуємо і так невеликий ресурс компанії", - наголосив Омелян.
Він підкреслив: тарифи на перевезення, насамперед ватажні, теж мають бути прив’язані до чіткої стратегії розвитку компанії, щоб це було не проїдання ресурсу, а вкладення.
"Навіть якщо ми збільшимо тариф до космічного рівня, і вартість перевезення однієї тонни буде така сама, як доставка її на Місяць, без стратегічного плану цей тариф проїсться. На превеликий жаль, ми зараз це спостерігаємо. Тому що без розуміння, куди в першу чергу мають бути скеровані ці кошти, ми маємо факт того, що тариф росте, підвищувався вже багато разів, а ефекту від цього компанія не отримує жодного - крім того, що просто перевізники чи вантажовласники платять більше", - пояснив Омелян.
Саме тому, на його переконання, компанія має проводити відверту дискусію з своїми клієнтами та партнерами, та спільно працювати над стратегією розвитку.
"Звісно, в час війни немає потреби друкувати про свій стан на всіх інтернет-ресурсах. Але фахове обговорення з вузьким колом бізнесу і громадськості має бути. Тому що до того ж бізнесу держава звертається не раз за допомогою. Бізнес чудово знає стан компанії, що у неї з вагонами і з перевезеннями. Тому керівництву УЗ вкрай необхідно зустрічатися з ключовими гравцями українського бізнесу, української економіки, і з експертами, які є незалежні і можуть викласти своє бачення розвитку компанії. Це потрібно, щоб чітко змалювати, що буде далі з компанією. А бізнес, відповідно, міг для себе планувати, що він буде робити", - резюмував Омелян.
Нагадаємо, раніше голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що УЗ користується своїм монопольним статусом, тому підвищує тарифи, не зважаючи на якість послуг.
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