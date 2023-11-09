"Укрзалізниця" підвищує тарифи на перевезення, не маючи стратегії розвитку, - експерт

"Безперечно, хотілося б бачити стратегію менеджменту, що буде далі з компанією. Бо маючи можливість доступу до європейських фондів, залучення додаткового фінансування під нові проєкти, я поки що про такі нові проєкти нічого від керівництва УЗ не чую. Що б це могло бути? Наприклад, значне розширення пропускної здатності пунктів переходу у напрямку морських портів, перехід на ключових напрямках на євроколію, що дозволило б перевозити і пасажирів, і вантажі зі значно більшою швидкістю. Це великі проєкти, які повинні бути відображені в бюджеті УЗ. Але цього наразі немає. Ми просто робимо те, що робили завжди, і фактично зношуємо і так невеликий ресурс компанії", - наголосив Омелян.

Він підкреслив: тарифи на перевезення, насамперед ватажні, теж мають бути прив’язані до чіткої стратегії розвитку компанії, щоб це було не проїдання ресурсу, а вкладення.

"Навіть якщо ми збільшимо тариф до космічного рівня, і вартість перевезення однієї тонни буде така сама, як доставка її на Місяць, без стратегічного плану цей тариф проїсться. На превеликий жаль, ми зараз це спостерігаємо. Тому що без розуміння, куди в першу чергу мають бути скеровані ці кошти, ми маємо факт того, що тариф росте, підвищувався вже багато разів, а ефекту від цього компанія не отримує жодного - крім того, що просто перевізники чи вантажовласники платять більше", - пояснив Омелян.

Саме тому, на його переконання, компанія має проводити відверту дискусію з своїми клієнтами та партнерами, та спільно працювати над стратегією розвитку.

"Звісно, в час війни немає потреби друкувати про свій стан на всіх інтернет-ресурсах. Але фахове обговорення з вузьким колом бізнесу і громадськості має бути. Тому що до того ж бізнесу держава звертається не раз за допомогою. Бізнес чудово знає стан компанії, що у неї з вагонами і з перевезеннями. Тому керівництву УЗ вкрай необхідно зустрічатися з ключовими гравцями українського бізнесу, української економіки, і з експертами, які є незалежні і можуть викласти своє бачення розвитку компанії. Це потрібно, щоб чітко змалювати, що буде далі з компанією. А бізнес, відповідно, міг для себе планувати, що він буде робити", - резюмував Омелян.

Нагадаємо, раніше голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що УЗ користується своїм монопольним статусом, тому підвищує тарифи, не зважаючи на якість послуг.