"Укрзализныця" повышает тарифы на перевозку, не имея стратегии развития, - эксперт

"Безусловно, хотелось бы видеть стратегию менеджмента, которая будет дальше с компанией. Имея возможность доступа к европейским фондам, привлечение дополнительного финансирования под новые проекты, я пока о таких новых проектах ничего от руководства УЗ не слышу. Что бы это могло быть? К примеру, значительное расширение пропускной способности пунктов перехода в направлении морских портов, переход на ключевых направлениях на европути, что позволило бы перевозить и пассажиров, и грузы со значительно большей скоростью, это большие проекты, которые должны быть отражены в бюджете УЗ, но пока нет "Мы просто делаем то, что делали всегда, и фактически изнашиваем и так небольшой ресурс компании", - подчеркнул Омелян.

Он подчеркнул: тарифы на перевозку, в первую очередь, грузоподъемные, тоже должны быть привязаны к четкой стратегии развития компании, чтобы это было не проедание ресурса, а вложения.

"Даже если мы увеличим тариф до космического уровня, и стоимость перевозки одной тонны будет такая же, как доставка ее на Луну, без стратегического плана этот тариф проестся. К сожалению, мы сейчас это наблюдаем. Потому что без понимания, куда в первую очередь должны быть направлены эти средства, мы имеем факт того, что тариф растет, повышался уже много раз, а эффект от этого компания не получает ни одного - кроме того, что просто перевозчики или грузовладельцы платят больше", - пояснил Омелян.

Именно поэтому, по его убеждению, компания должна проводить откровенную дискуссию со своими клиентами и партнерами и совместно работать над стратегией развития.

"Конечно, во время войны нет нужды печатать о своем состоянии на всех интернет-ресурсах. Но профессиональное обсуждение с узким кругом бизнеса и общественности должно быть. Потому что к тому же бизнесу государство обращается не раз за помощью. Бизнес отлично знает состояние компании, что у нее с вагонами и с перевозками, поэтому руководству УЗ крайне необходимо встречаться с ключевыми игроками украинского бизнеса, украинской экономики, и с экспертами, которые независимы и могут изложить свое видение развития компании, это нужно, чтобы четко обрисовать, что будет дальше с компанией. А бизнес, соответственно, мог для себя планировать, что он будет делать", - резюмировал Омелян.

Напомним, ранее глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что УЗ пользуется своим монопольным статусом, поэтому повышает тарифы, несмотря на качество услуг.