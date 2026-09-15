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"Укрзализныця" повысила тарифы на пригородные поезда: где выросли цены

15:59 15.09.2026 Вт
2 мин
Сколько придется заплатить за поездку по самому длинному маршруту?
aimg Татьяна Веремеева
"Укрзализныця" повысила тарифы на пригородные поезда: где выросли цены Фото: УЗ повышает стоимость проезда в пригородных поездах (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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"Укрзализныця" повышает тарифы на пригородные поезда в нескольких областях Украины. Теперь цена билета будет зависеть от расстояния поездки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В компании рассказывают, что вводится новая шестизоновая система тарифов, согласно которой дальность поездки будет влиять на ее стоимость. Постепенно систему планируют распространить и на другие регионы Украины.

Первыми новые тарифы с 15 сентября начали действовать в Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

С 22 сентября они будут введены в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях.

Сколько теперь стоит проезд

Пассажиры будут платить фиксированную сумму в пределах каждой тарифной зоны:

  • до 50 км - 30 гривен;
  • 51-90 км - 55 гривен;
  • 91-130 км - 75 гривен;
  • 131-170 км - 95 гривен;
  • 171-250 км - 115 гривен;
  • свыше 250 км - 150 гривен.

То есть, если поездка попадает в одну тарифную зону, стоимость будет одинаковой независимо от того, сколько именно километров пассажир проедет в ее пределах.

Например, для поездки на 51 км и на 90 км будет действовать одинаковая цена - 55 гривен.

"Укрзализныця" объяснила повышение

В компании отмечают, что пригородные перевозки остаются убыточными. Среди причин называют неуплату рядом администраций компенсаций за перевозку льготников, а также рост стоимости электроэнергии, горючего и других ресурсов.

В "Укрзализныце" ожидают, что новая модель поможет частично сократить убытки без существенного повышения стоимости проезда. За счет этого компания также планирует сохранить действующие пригородные маршруты и остановки и направить больше средств на ремонт и модернизацию поездов.

Напомним, "Укрзализныця" в мае нынешнего года запустила возможность покупки билетов на пригородные поезда через мобильное приложение на всей территории Украины.

РБК-Украина также рассказывала, что пассажиры Kyiv City Express могут провалидировать билеты, приобретенные в приложении "Укрзализныци", через оранжевыхе валидаторы перед входом на платформу. Для этого достаточно обновить приложение и поднести электронный билет к устройству перед поездкой.

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