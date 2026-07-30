"Укрзалізниця" піднімає вантажні тарифи вперше за 4 роки: як і коли зростуть ціни

В Україні набирають чинності зміни до тарифів на вантажні залізничні перевезення. Публікація наказу очікується 31 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".
Наказ передбачає:
Це перший перегляд вантажних тарифів із 2022 року, зазначили в "Укрзалізниці".
Весь цей час Укрзалізниця продовжує працювати у складних умовах:
Пошкоджено понад 460 локомотивів, які потребують фінансування на відновлення.
Попри критичний брак ресурсів рух поїздів не припиняється, повідомили в організації.
З моменту останньої індексації тарифів промислова інфляція зросла більш ніж удвічі:
При цьому компанія останні 2,5 року не мала фінансової можливості індексувати заробітну плату залізничників.
Укрзалізниця максимально довго утримувалася від перегляду тарифів. Навіть цього року заплановану на 1 січня індексацію було перенесено на другу половину року.
Укрзалізниця запропонувала підвищити тарифи на 45%. Пізніше було досягнуто компромісне рішення - провести індексацію у два етапи:
Укрзалізниця реалізує найбільшу за останні роки програму оптимізації витрат з очікуваним економічним ефектом 10,2 млрд грн:
Нагадаємо, голова Федерації металургів України Сергій Біленький заявив, що зміна тарифів на передачу електроенергії та зростання вартості вантажних перевезень "Укрзалізниці" можуть призвести до масової зупинки підприємств гірничо-металургійного комплексу.
Підвищення тарифів "Укрзалізниці" на вантажні перевезення може призвести до зростання вартості бензину та дизельного пального в Україні, адже збільшить логістичні витрати постачальників.