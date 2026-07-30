"Укрзалізниця" піднімає вантажні тарифи вперше за 4 роки: як і коли зростуть ціни

Зміна тарифів на вантажні перевезення

Наказ передбачає:

індексацію тарифів на вантажні залізничні перевезення на 30%,

на вантажні залізничні перевезення на 30%, уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів (раніше ці тарифи залежали від попереднього вантажу).

Це перший перегляд вантажних тарифів із 2022 року, зазначили в "Укрзалізниці".

Робота в умовах війни

Весь цей час Укрзалізниця продовжує працювати у складних умовах:

під постійними російськими обстрілами,

з руйнуваннями залізничної інфраструктури,

загиблими і пораненими залізничниками.

Пошкоджено понад 460 локомотивів, які потребують фінансування на відновлення.

Попри критичний брак ресурсів рух поїздів не припиняється, повідомили в організації.

Справедливі тарифи для УЗ

З моменту останньої індексації тарифів промислова інфляція зросла більш ніж удвічі:

додаткові витрати на електроенергію збільшилися більш ніж на 15 млрд грн,

суттєво подорожчали паливо, матеріали, ремонти, обладнання та інші складові собівартості перевезень.

При цьому компанія останні 2,5 року не мала фінансової можливості індексувати заробітну плату залізничників.

Укрзалізниця максимально довго утримувалася від перегляду тарифів. Навіть цього року заплановану на 1 січня індексацію було перенесено на другу половину року.

Укрзалізниця запропонувала підвищити тарифи на 45%. Пізніше було досягнуто компромісне рішення - провести індексацію у два етапи:

на 30% з 1 серпня 2026 року,

ще на 15% з 1 січня 2027 року.

Мінімізація навантаження на бізнес

Укрзалізниця реалізує найбільшу за останні роки програму оптимізації витрат з очікуваним економічним ефектом 10,2 млрд грн: