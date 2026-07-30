"Укрзализныця" поднимает грузовые тарифы впервые за 4 года: как и когда вырастут цены

В Украине вступают в силу изменения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Публикация решения ожидается 31 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".
Приказу Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины предшествовало завершение всех предусмотренных законодательством процедур согласования. Позже документ был зарегистрирован Министерством юстиции Украины.
Приказ предусматривает:
Это первый пересмотр грузовых тарифов с 2022 года, отметили в "Укрзализныце".
Все это время Укрзализныця продолжает работать в сложных условиях:
Повреждены более 460 локомотивов и развернуты масштабные работы по их ремонту и восстановлению, требующие ритмического финансирования.
Несмотря на критическую нехватку ресурсов, движение поездов не прекращается, сообщили в организации.
С момента последней индексации тарифов промышленная инфляция выросла более чем вдвое:
При этом компания в последние 2,5 года не имела финансовой возможности индексировать заработную плату железнодорожников. Она сейчас опустилась на одно из последних мест среди отраслей промышленности, отметили в УЗ.
Укрзализныця максимально долго воздерживалась от пересмотра тарифов. По оценкам компании, отсрочка индексации за последние годы обеспечила грузоотправителям положительный экономический эффект более чем в 100 млрд грн.
Даже в этом году запланированная на 1 января индексация была перенесена на вторую половину года.
Укрзализныця предложила повысить тарифы на 45%. Позже было достигнуто компромиссное решение - провести индексацию в два этапа:
В этом году впервые в истории введен государственный заказ на пассажирские перевозки внутреннего сообщения, на который предусмотрено до 16 млрд грн из государственного бюджета. Так что ущерб пассажирских перевозок не покрывается за счет грузовых.
Укрзализныця реализует крупнейшую за последние годы программу оптимизации затрат с ожидаемым экономическим эффектом 10,2 млрд грн:
Напомним, глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький заявил, что изменение тарифов на передачу электроэнергии и рост стоимости грузовых перевозок "Укрзализныци" могут привести к массовой остановке предприятий горно-металлургического комплекса.
Повышение тарифов "Укрзализныци" на грузовые перевозки может привести к росту стоимости бензина и дизельного горючего в Украине, увеличив логистические расходы поставщиков.